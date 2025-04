SeneCura zavrača govorice o načrtovanem umiku iz Slovenije

Avstrijska družba SeneCura, ki ima v Sloveniji mrežo domov za starejše, zavrača govorice o načrtovanem umiku iz Slovenije ali zaprtju domov v Sloveniji, so sporočili. Ob tem so zatrdili, da ostajajo zanesljiv partner v Sloveniji in da bo družba v celoti izpolnjevala vse obveznosti iz koncesijskih pogodb, kar so že sporočili ministrstvu.