Vam cvetoča pomlad predstavlja veselje ali nočno moro?

Med 300.000 in 400.000 Slovencev se od konca zime pa vse do poznega poletja bori z bolj ali manj izrazitimi simptomi cvetnega prahu. Poleg vodenega izcedka iz nosu nastopijo močno kihanje v napadih, zamašen nos, oteženo dihanje in srbenje nosu. Oči so pekoče, srbijo lahko tudi ušesa in žrelo. Pa veste, kateri alergen je kriv za nočno moro, ki jo prestajate?

Letos se je sezona cvetnega prahu začela že v začetku februarja, kar je približno dva tedna prej kot običajno. Prva začne cveteti navadna leska, ki je močno alergena rastlina. V podobnem obdobju cveti tudi jelša, v drugi polovici marca in v prvi polovici aprila pa breza, ki je ena najbolj alergenih rastlin pri nas. Kombinacija cvetnega prahu breze in zaužitja nekaterih vrst surovega sadja ter zelenjave lahko privede do navzkrižnih reakcij, ki so pri brezi zelo pogoste. Od konca aprila do konca junija je v zraku prisoten cvetni prah različnih trav, za konec sezone poskrbi ambrozija, ki je zelo invazivna tujerodna rastlina. Vrhunec cvetenja doseže avgusta, ko povzroča tudi največ težav. Ena rastlina ambrozije v ugodnih pogojih proizvede milijardo zrn peloda, ki ga lahko v dobrih vetrovnih razmerah odnese celo sto kilometrov stran. Zlasti na Primorskem veliko težav povzroča tudi cvetni prah cipresovk, ki cvetijo od konca zime pa vse do poletja.

Mešanica cvetnega prahu, ki smo mu izpostavljeni, se preko leta spreminja – tako po sestavi vrst rastlin kot tudi količinsko. Odvisna je predvsem od značilnosti lokalne flore in vremenskih razmer med cvetenjem. FOTO: Shutterstock

Ambrozija

– čas pojavljanja: avgust, september,

– razširjenost: nižine po vsej Sloveniji,

– alergenost: visoka,

– možne navzkrižne reakcije: pelin in druge rastline iz družine košarnic (regrat, kamilice, sončnice, krizanteme, škrlatni ameriški slamnik); melona, lubenica, bučke, kumare, artičoka, banana, sončnična semena, zelena. Cipresovke

– čas pojavljanja: januar, februar, marec,

– razširjenost: v Sloveniji sta vednozelena in arizonska cipresa skoraj izključno sajeni samo v toplejših delih zahodne Slovenije,

– alergenost: visoka,

– možne navzkrižne reakcije: druge vrste cipres, nekateri rodovi družine cipresovk (brin, pacipresa); breskev. Leska in jelša

– čas pojavljanja: začetek sezone leske in jelše je odvisen od zunanjih temperatur zraka in suše v zimskih mesecih. Cvetni prah se pojavi ob daljših otoplitvah, ko najvišje dnevne temperature presežejo 5 stopinj Celzija, v toplih zimah že januarja, prva zacveti leska, sledi ji jelša,

– razširjenost: po vsej Sloveniji,

– alergenost: srednje visoka,

– možne navzkrižne reakcije: leska (breza, jelša, gaber; lešniki), jelša (breza, leska, gaber).

Sezono senenega nahoda lahko razdelimo v tri glavne faze: obdobje cvetnega prahu dreves, trav in zelnatih rastlin – plevelov. V zimsko pomladanskem delu sezone cveti večina dreves in grmov, v pozni pomladi pa cvetijo tudi trave. V poletno jesenskem delu sezone prevladujejo trave in ambrozija, prisoten je tudi cvetni prah pelina.

Breza

– čas pojavljanja: druga polovica marca, april,

– razširjenost: po vsej Sloveniji, le v submediteranskem področju je redkejša

alergenost: visoka,

– možne navzkrižne reakcije: jelša, leska, gaber, hrast, bukev, pravi kostanj; nekatere vrste surovega sadja in zelenjave (lešniki, jabolko, breskev, kivi, paradižnik, zelena, korenček, paprika, soja). Oljka

– čas pojavljanja: maj, junij,

– razširjenost: v Sloveniji je sajena v Primorju, Slovenski Istri, Vipavski dolini in Goriških brdih,

– alergenost: visoka,

– možne navzkrižne reakcije: jesen, liguster, forzicija, španski bezeg; breskev, hruške, kivi, melone. Trave

– čas pojavljanja: prvi cvetni prah trav se začne pojavljati v Primorju v marcu, v nižinah celinskega dela Slovenije konec aprila. Sezona se zaključi v avgustu, v Primorju septembra,

– razširjenost: po vsej Sloveniji,

– alergenost: visoka,

– možne navzkrižne reakcije: različne vrste trav in žit; arašidi, paradižnik, soja in druge stročnice, moka in kosmiči iz žit.

Znaki senenega nahoda Imunski sistem nekaterih ljudi čezmerno reagira, razvije se eno od najpogostejših alergijskih obolenj – sezonski rinokonjunktivitis, znan tudi kot seneni nahod. Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je obolenje posledica alergije za eno ali več vrst cvetnega prahu hkrati, nagnjenje k obolevanju pa je običajno podedovano. Zrna v telo vstopajo z vdihanim zrakom in se ustavijo v nosni votlini. Poleg vodenega izcedka iz nosu, ki prevladuje, nastopi močno kihanje v napadih, zamašen nos, oteženo dihanje in srbenje nosu. Srbijo lahko tudi ušesa in žrelo, oči so pekoče oziroma srbeče, pojavljajo se občutek peska v očeh, pordele očesne veznice in solzenje. Onesnaženje zraka poslabša stanje dihalnih poti in obenem lahko tudi poveča alergenost cvetnega prahu. Če se alergeni sprostijo iz počenih zrn, lahko prilepljeni na manjše trdne delce zaidejo v pljuča in so sprožilec astme. Kdaj v dnevu je najhuje?

Začetek cvetenja in s tem pojavljanja peloda sta najbolj odvisna od temperature zraka, ki se je pri nas v zadnjih 60 letih dvignila za okoli 2 stopinji Celzija. Po podatkih Agencije za okolje leska v zadnjih letih v povprečju zacveti 25 dni prej, breza pa okoli 10 dni prej kot 60 let nazaj. Višja temperatura zraka povzroči, da rastline cvetijo dlje časa, zaradi česar je obdobje visoke koncentracije cvetnega prahu v zraku nekoliko daljše kot v preteklosti.