Seniors državno prvenstvo v tenisu

Igralci in igralke se lahko prijavijo na turnir v obeh kategorijah, torej posamezno in dvojice. Zaradi večjega števila tekem bo turnir v moških starostnih kategorijah posamezno potekal na 10 let od 20. leta starosti naprej, v ženski kategoriji posamezno, v ženski ter moški kategoriji dvojic pa bo turnir potekal v dveh starostnih kategorijah, do 50 let in od 50 let naprej.