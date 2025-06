Seniorski maraton na kolesih in nepremagljiva gospa Angelca

Pravijo, da ko se enkrat naučiš voziti kolo, ga obvladaš vse življenje. Dokaz za to so stanovalci doma starejših občanov na Fužinah. Več kot 70 se jih je udeležilo seniorske različice maratona Franja in pripravili so izjemen uvod športno obarvanemu koncu tedna, ko bodo ceste preplavili kolesarji. V izjemnem vzdušju, ob glasni podpori navijačev, so prekolesarili skoraj 270 kilometrov. In ni nepomembno, kdo jih je prispeval največ! Zdrava mera tekmovalnosti, pravijo, mora biti tudi v zrelejšem življenjskem obdobju. Kdo je torej pometel s konkurenco?