SEO Vibes Summit '25 – Konferenca z globalnim dosegom

Znanje, mreženje in sprostitev – to so ključne teme dogodka v Zakopanem, eni najpomembnejših SEO konferenc v Evropi, ki združuje strokovnjake z vsega sveta.

OGLAS

Od 27. do 31. maja 2025 bodo udeleženci deležni intenzivnega programa, polnega predavanj, delavnic, mastermind sej in številnih dodatnih aktivnosti, vse to v osupljivem gorskem okolju. Kaj še lahko udeleženci pričakujejo na SEO Vibes Summit '25?

Vsebina, vodena s strani strokovnjakov, v središču dogodka

Osrednji del konference SEO Vibes Summit '25 je učinkovita izmenjava znanja in izkušenj. Organizatorji so povabili vrhunske strokovnjake iz vse Evrope, ki bodo na glavnem odru delili dragocene vpoglede v industrijo. Med potrjenimi govorci so: - Robert Niechcia (CTO in partner, agencija Vestigio, Poljska) - Ivana Flynn (vodja SEO in strategije pri online.casino) - Pavel Klimakov (administrator, Holistic SEO; vodilni na področju semantičnega SEO, Estonija) - Craig Campbell (SEO strokovnjak z 22 leti izkušenj, Združeno kraljestvo) - Olaf Kopp (soustanovitelj, CBDO in vodja SEO in vsebin, Aufgesang GmbH, Nemčija) - Sarah Pokorná (vodja SEO pri WhitePress, Češka) - Timon Hartung (izvršni direktor, agencija Apexmedia, Nemčija) - Alan Cladx (izvršni direktor, agencija SOS Réputation, Francija)

icon-expand

Letos bo konferenca ponudila tri tematske sklope: SEO in umetna inteligenca, digitalni marketing ter posel, ki bodo vključevali raznolika predavanja, delavnice in ekskluzivne mastermind seje, ki jih bodo vodili vrhunski strokovnjaki iz Poljske in drugod po svetu. Večina delavnic bo tudi certificiranih, kar udeležencem prinaša dodatno vrednost. Na primer, udeleženci bodo lahko pridobili uradni certifikat za: - Delavnico o Google Analytics 4 (GA4), ki jo vodi Karol Dziecic, specialist za Google Ads in Google Analytics. - Napredno delavnico o SEO strategijah, podprtih z umetno inteligenco, ki jo vodijo mentorji iz SensAI Academy. Poleg tega je dogodek akreditiran pri DIMAQ, kar pomeni, da bodo udeleženci pridobili 10 točk za ohranitev certifikata osnovne ali profesionalne ravni na področju digitalnega marketinga. "Možnost povezovanja in izmenjave izkušenj s poljskimi in mednarodnimi strokovnjaki naredi SEO Vibes Summit '25 edinstven dogodek na Poljskem. Vsak povabljeni govorec je dosegel mednarodni uspeh in je izkušen predavatelj, ki redno deli svoje znanje na različnih globalnih konferencah in dogodkih," pravi Tomasz Domaski, izvršni direktor WhitePress.

Mreženje in sprostitev v osupljivem gorskem okolju

Poleg učenja konferenca ponuja edinstveno priložnost za vzpostavljanje poslovnih stikov. Vzdušje dogodka spodbuja mreženje, saj so na voljo posebni prostori in dnevni družabni dogodki, zasnovani za lažje navezovanje stikov z vodilnimi strokovnjaki v industriji. Posebna konferenčna aplikacija bo udeležencem omogočila enostavno načrtovanje sestankov z drugimi udeleženci in govorci. Udeleženci se bodo lahko tudi sprostili v luksuznem okolju. Namestitev v štirizvezdičnem hotelu Nosalowy Dwór vključuje: - Raznolik gurmanski meni, - udobne sobe, - dostop do območja Wellness & SPA. Poleg tega bodo na voljo izleti v gore in gamificirane aktivnosti z vznemirljivimi nagradami.

Trije paketi vstopnic za različne potrebe