Šepec: Huje poškodovana prijateljica predsednice lahko toži državo

Profesor kazenskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru Miha Šepec je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da ima javnost v tem konkretnem primeru pravico izvedeti, kdo sta bili prijateljici predsednice - z imenom in priimkom, saj gre za dogodek, ki je bil za javnost zanimiv: "Vedeti moramo, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo. To so vse informacije, ki so za javnost pomembne, vseeno gre za osebo, ki je ena najbolj pomembnih oseb v celotni državi. Tu je velik javni interes, da se ve vse informacije o tem dogodku."

Prijatelji predsednice se morajo po njegovih besedah zavedati, da ko vstopijo v službeno vozilo in gredo na protokolarno službeno vožnjo, lahko za njih izve javnost. "Če pa se družijo doma, zasebno, pa javnost tega ne bo izvedela," pa je dodal.

Na vprašanje, ali lahko huje poškodovana prijateljica toži državo za odškodnino zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči v uradnem vozilu predsednice države, Šepec odgovarja, da lahko. "Nesreča je nastala v službenem vozilu, odgovornost bo verjetno na vozniku, zagotovo bo lahko tožila in bo verjetno pri tem tudi uspešna." Ker pa sama ni bila privezana, ne bo prejela celotne odškodnine, pri tem poudarja, saj je del vzroka, da je škoda nastala, tudi na njej sami.