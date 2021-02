Šepetalec oljčnemu olju: Slovenec z najboljšim oljem severne poloble

Najboljše oljčno olje severne poloble je – slovensko. Tako so odločili v Parizu na prestižnem gastronomskem tekmovanju Olio Nuovo, ki izbira samo med vrhunskimi svetovnimi olji. Že uvrstitev na takšno tekmovanje je čast, zmaga na njem pa ni le priznanje za znanega slovenskega proizvajalca Vanjo Dujca, ampak tudi izjemna promocija za vsa slovenska oljčna olja. Dujca, večkratnega zmagovalca na testih oljčnega olja, so sicer že imenovali 'profesor', 'guru' in 'šepetalec oljčnemu olju'. Velja za samouka in enega najboljših proizvajalcev oljčnega olja v Evropi, ki je izjemno iskano in uživa svetovno prepoznavnost.

