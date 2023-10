Drugi najtoplejši september po letu 1950, oktobra skoraj 30 stopinj Celzija

Rekordnim oktobrskim temperaturam bi se lahko približale tudi pričakovane temperature v nedeljo, ko se obeta nov zelo topel oktobrski dan. Po današnji prehodni povečani oblačnosti z možnostjo kakšne kaplje dežja na Gorenjskem se bo namreč od četrtka nadaljevalo lepo in toplo vreme.

V torek izmerjena najvišja temperatura v Novem mestu, 29 stopinj Celzija, je bila za eno stopinjo višja od prejšnjega oktobrskega rekorda v dolenjski prestolnici. Prejšnji rekord je bil zabeležen 23. oktobra 1971, ko so izmerili 28 stopinj, je danes povedal meteorolog z Arsa Brane Gregorčič.

Ni pa v torek padel absolutni oktobrski temperaturni rekord za Slovenijo. Ta je bil izmerjen 23. oktobra 1971 v Črnomlju in znaša 29,8 stopinje Celzija. Tudi v Črnomlju je bilo v torek sicer zelo toplo; namerili so 28,7 stopinje Celzija.

"Kot kaže, bo nato spet deset dni brez padavin. Suho vreme se bo tako nadaljevalo in najtoplejši dan bo predvidoma nedelja, 8. oktober, ko bo v večjem delu Slovenije šlo nad 25 stopinj," je napovedal Gregorčič.

Za zdaj tako kaže, da do sredine oktobra ne bo resnejše ohladitve. "Kurilna sezona se bo tako začela dokaj kasno. Doslej smo v zadnjih 60 letih imeli samo pet začetkov kurilne sezone po 15. oktobru. In letos kaže, da bo to šesti tak oktober," je dodal Gregorčič.

Precej toplo je v teh dneh tudi morje, v sredo so pri koprski kapitaniji izmerili 23,7 stopinje Celzija.

Nadpovprečno topel in šesti najbolj osončen od leta 1961 je bil minuli september. Čeprav je septembra padel tudi padavinski rekord, je bil mesec v povprečju podpovprečno namočen.

Povprečna temperatura zraka je bila septembra letos na državni ravni za tri stopinje Celzija višja od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020, kar umešča september 2023 na verjetno drugo mesto najtoplejših vsaj od leta 1950, je izpostavil Renato Bertalanič z Arsa.

Zelo topel je bil september v severovzhodni Sloveniji, kjer je odklon znašal tudi več kot štiri stopinje, pa tudi v višinah, torej v Alpah, Karavankah in drugod.

V 74-letnem obdobju od leta 1950 je bil verjetno malenkost toplejši le september 2011, in sicer z istim odklonom, izračunanim na eno decimalno mesto. Letošnji podatki sicer še niso povsem dokončni, saj še ne zajemajo vseh merilnih postaj, zato bi lahko dokončni podatki, ki bodo znani predvidoma konec oktobra, dali tudi drugačen vrstni red najtoplejših septembrov.

Najhladnejši september v tem obdobju je bil leta 1972, z negativnim odklonom 3,6 stopinje Celzija, negativni odklon nad tremi stopinjami je imel še september 1996.

V zadnjem 12-mesečnem obdobju sta bila v Sloveniji le dva meseca, to sta april in maj, hladnejša od povprečja, vsi ostali so bili nadpovprečno topli.

Z vidika padavin je bil letošnji september zelo suh, precej pod dolgoletnim povprečjem. Na ravni države je padla manj kot polovica (46 odstotkov) običajnih padavin. To uvršča letošnji september med okoli 12 najbolj suhih od leta 1950.

Edini namočeni del Slovenije je bil septembra severozahod, in sicer zaradi intenzivnih padavin 22. in 23. septembra. Takrat je na Voglu padla rekordna količina padavin v Sloveniji v enem dnevu, izmerili so namreč 365 milimetrov padavin.

Najbolj suh september je bil v letu 1970, ko je na ravni države padla le četrtina običajnih padavin. Najbolj namočena pa sta bila septembra v letih 2017 in 2010, ko je padel dvakratnik običajnih padavin, je še izpostavil Bertalanič.