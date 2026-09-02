September ob morju: poletje, ki si vzame čas

Ko se avgustovski vrvež umakne, Portorož ne izgubi poletnega značaja. Morje ostaja prijetno toplo, sončni dnevi vabijo na plažo, temperature pa so prijetnejše za raziskovanje obale. V LifeClass Hotels & Spa Portorož zato september priporočajo vsem, ki si želijo morja nekoliko drugače – z več prostora, več časa zase in ugodnejšimi cenami bivanja.

Plaža brez poletnega vrveža

Septembra se dnevi ob morju nadaljujejo. Urejena hotelska plaža Meduza ostaja pravo mesto za počasno dopoldne na ležalniku, osvežitev v morju ali kavo ob pogledu na Piranski zaliv. Ker je obiskovalcev manj kot na vrhuncu poletja, je tudi vzdušje bolj umirjeno. Od hotelske sobe do plaže pa goste loči le nekaj korakov.

Jutro se začne počasi

Septembrski oddih dopušča tudi razkošje počasnega jutra. V hotelih LifeClass goste pričakajo bogati samopostrežni zajtrki z mediteranskim pridihom, pri katerih ni treba gledati na uro. Kako pomemben del hotelskega doživetja je zajtrk, potrjujejo tudi gostje – v Hotelu Slovenija ga ocenjujejo z 9,1 od 10. Po zajtrku se dan lahko nadaljuje z jogo ob morju, sprehodom po promenadi ali lahkotno potjo do Pirana. Ko poletna vročina nekoliko popusti, so ozke piranske ulice, Tartinijev trg in razgledi z obzidja še prijetnejši cilj za izlet brez posebnega načrta.

September ima tudi svoj ritem

Dodaten razlog za nekaj dni na Obali je pestro septembrsko dogajanje. Že 4. septembra bo parkirišče Marine Portorož postalo drive-in kino pod zvezdami, kjer bo na sporedu filmska uspešnica Mamma Mia, večer pa bodo dopolnili glasba DJ-ja ter lokalna ponudba hrane in pijače. Za sladkosnede bo 5. septembra v Kopru Altroke Sladka Istra, ljubitelji avtomobilskih klasik pa se lahko 12. septembra odpravijo na srečanje Ford Mustangov v Izolo. Med 18. septembrom in 2. oktobrom bodo izolske restavracije ponujale posebne menije v sklopu Dnevov beneške kulinarike, 26. septembra pa bo na Pomolu okusov mogoče okušati lokalne istrske dobrote. Mesec bo sklenil Istrski kolesarski maraton 26. in 27. septembra.

PR ČLANEK FOTO: Arhiv naročnika

Več morja za manj

Septembrski oddih ima še eno prijetno prednost: ugodnejše cene. Nočitev z zajtrkom v hotelih LifeClass je na voljo že od 75 € na osebo, zato je september lahko prava priložnost tudi za nekoliko daljši pobeg na morje. V LifeClass Hotels & Spa Portorož verjamejo, da se poletje ne konča z avgustom. V septembru se le nekoliko umiri – ravno dovolj, da ostane več časa za toplo morje, dolg zajtrk, sprehod do Pirana, večer pod zvezdami in odkrivanje okusov slovenske Istre.

Rezervirajte svoj septembrski oddih v Portorožu in podaljšajte poletje ob morju. Info in rezervacije: +386 5 692 90 01 booking@lifeclass.net