Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

September ob morju: poletje, ki si vzame čas

Ljubljana, 02. 09. 2026 12.06 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Toplo morje, manj gneče, ugodnejše bivanje in živahno dogajanje po slovenski Istri – september je idealen čas za nekaj dni ob morju.

Ko se avgustovski vrvež umakne, Portorož ne izgubi poletnega značaja. Morje ostaja prijetno toplo, sončni dnevi vabijo na plažo, temperature pa so prijetnejše za raziskovanje obale. V LifeClass Hotels & Spa Portorož zato september priporočajo vsem, ki si želijo morja nekoliko drugače – z več prostora, več časa zase in ugodnejšimi cenami bivanja.

pr članek

Plaža brez poletnega vrveža

Septembra se dnevi ob morju nadaljujejo. Urejena hotelska plaža Meduza ostaja pravo mesto za počasno dopoldne na ležalniku, osvežitev v morju ali kavo ob pogledu na Piranski zaliv. Ker je obiskovalcev manj kot na vrhuncu poletja, je tudi vzdušje bolj umirjeno. Od hotelske sobe do plaže pa goste loči le nekaj korakov.

Jutro se začne počasi

Septembrski oddih dopušča tudi razkošje počasnega jutra. V hotelih LifeClass goste pričakajo bogati samopostrežni zajtrki z mediteranskim pridihom, pri katerih ni treba gledati na uro. Kako pomemben del hotelskega doživetja je zajtrk, potrjujejo tudi gostje – v Hotelu Slovenija ga ocenjujejo z 9,1 od 10.

Po zajtrku se dan lahko nadaljuje z jogo ob morju, sprehodom po promenadi ali lahkotno potjo do Pirana. Ko poletna vročina nekoliko popusti, so ozke piranske ulice, Tartinijev trg in razgledi z obzidja še prijetnejši cilj za izlet brez posebnega načrta.

pr članek

September ima tudi svoj ritem

Dodaten razlog za nekaj dni na Obali je pestro septembrsko dogajanje. Že 4. septembra bo parkirišče Marine Portorož postalo drive-in kino pod zvezdami, kjer bo na sporedu filmska uspešnica Mamma Mia, večer pa bodo dopolnili glasba DJ-ja ter lokalna ponudba hrane in pijače.

Za sladkosnede bo 5. septembra v Kopru Altroke Sladka Istra, ljubitelji avtomobilskih klasik pa se lahko 12. septembra odpravijo na srečanje Ford Mustangov v Izolo. Med 18. septembrom in 2. oktobrom bodo izolske restavracije ponujale posebne menije v sklopu Dnevov beneške kulinarike, 26. septembra pa bo na Pomolu okusov mogoče okušati lokalne istrske dobrote. Mesec bo sklenil Istrski kolesarski maraton 26. in 27. septembra.

PR ČLANEK
PR ČLANEK
FOTO: Arhiv naročnika

Več morja za manj

Septembrski oddih ima še eno prijetno prednost: ugodnejše cene. Nočitev z zajtrkom v hotelih LifeClass je na voljo že od 75 € na osebo, zato je september lahko prava priložnost tudi za nekoliko daljši pobeg na morje.

V LifeClass Hotels & Spa Portorož verjamejo, da se poletje ne konča z avgustom. V septembru se le nekoliko umiri – ravno dovolj, da ostane več časa za toplo morje, dolg zajtrk, sprehod do Pirana, večer pod zvezdami in odkrivanje okusov slovenske Istre.

Rezervirajte svoj septembrski oddih v Portorožu in podaljšajte poletje ob morju.

Info in rezervacije:

+386 5 692 90 01

booking@lifeclass.net

Naročnik oglasne vsebine je Istrabenz Turizem d.d

Istrabenz Turizem d.d Morje Dopust Sladka Istra Portorož Slovenija Obala
Zadovoljna.si Tako so Slovenci preživeli sončen vikend, ki je za nami
Zadovoljna.si Tri stvari, zaradi katerih morate ta konec tedna obiskati Koper
24ur.com Vročina se še ne poslavlja: pred nami najbolj vroč prvi teden septembra
24ur.com Jesen je najbolj barvita na Hrvaškem
24ur.com Nadpovprečno topel oktober na obalo privabil številne kopalce
Zadovoljna.si Plaža, kjer poletje traja dlje: v morju se kopajo še globoko v jesen
24ur.com Kljub jeseni temperature še vedno poletne
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Zakaj se nekateri ljudje po enem kozarcu alkohola počutijo drugače kot drugi?
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929