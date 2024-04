Septembra bi lahko že plavali na Iliriji

Letos septembra naj bi zaživela nova Ilirija in Ljubljana bo po dolgih desetletjih vendarle dočakala nov plavalni kompleks z olimpijskim bazenom, ki bi mesto končno postavil ob bok evropskim prestolnicam. Dolgo je namreč veljalo, da je Ljubljana ob Tirani in Prištini ena redkih, ki plavalcem ne more ponuditi 50-metrskega bazena.