Septembra spet nekoliko večji medletni padec prodaje vozil

Med osebnimi avtomobili je bilo tudi septembra registriranih največ volkswagnov (563), sledile so škode (487), renaulti (342), citroeni (247), hyundaii (214), peugeoti (210), toyote (190) in kie (176). Med modeli je bilo prodanih največ Škodinih octavij (184), Renaultovih capturjev (115) in prav tako Renaultovih cliov (113).

Med znamkami lahkih gospodarskih vozil so bile septembra v vrhu Volkswagen (99), Ford (90) in Renault (87). Najbolj priljubljeni modeli so bili Volkswagnov Crafter (65), Peugeotov Boxer (49) Fordov Transit Custom (40) in Citroenov Jumper (37).

V devetih mesecih skupaj je bil na čelu najbolj priljubljenih znamk med osebnimi avtomobili prav tako Volkswagen (5766), Škoda (3556) je na drugem mestu vztrajala pred Renaultom (3302), peterico pa sta zaključila Hyundai (2544) in Toyota (2461).

Med najbolj priljubljenimi modeli v devetmesečju so bili blizu skupaj Renaultov Clio (1097), Škodina Octavia (1071) in Volkswagnov T-roc (1063). Sledijo Kiin Sportage (895), Volkswagnov Tiguan (850 in Hyundaiev Tucson (828). V deseterici so bili še Renault Captur (790), Toyota Yaris Cross (789), Volkswagen T-cross (783) in Škoda Kodiaq (710).

Med lahkimi gospodarskimi vozili so bile na vrhu znamke Renault (1213), Ford (855), Volkswagen (707), Citroen (670) in Fiat (579). Prodanih je bilo največ Renaultovih masterjev (556), Fordovih vozil modela Transit Custom (495), Citroenovih jumperjev (438), Fiatovih vozil modela Doblo Cargo (437) in Renaultovih vozil modela Trafic (415).