Septembra 8,6 odstotka več umrlih kot septembra lani

Od začetka januarja do konca septembra se je v Sloveniji rodilo 13.938 otrok; 15.499 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo, je sporočil Državni statistični urad. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 4,7 odstotka, število umrlih pa višje za 0,2 odstotka.



Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašala 2,3 odstotka. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo 2,3 odstotka več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.



V primerjavi z obdobjem 2015–2019 je v letu 2020 število umrlih najizraziteje odstopalo v septembru: umrlo je 10,8 odstotka več prebivalcev kot povprečno v septembru med 2015 in 2019.