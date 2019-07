Sergeja Racmana išče tudi Interpol

Slovenska policija je sicer že minulo sredo razpisala notranjo tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo , ki je bil vnesen v schengenski informacijski sistem.

Sergeja Racmana , za katerega je sodišče pred dvema tednoma odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina , Interpol išče z rdečim obvestilom oziroma najvišjo stopnjo tiralice. Osebe, na katere se nanaša to obvestilo, so na Interpolovem seznamu najbolj iskanih ljudi.

Specializirano državno tožilstvo je namreč na koprsko okrožno sodišče že vložilo obtožnico zoper 18 fizičnih in eno pravno osebo v zvezi z delovanjem kluba Marina na Ajševici pri Novi Gorici. Obtožnica je vložena zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog, obtožni akt pa še ni pravnomočen.

Kot so poročali mediji, tožilstvo obtožene bremeni, da so povezani v hudodelsko združbo od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina Sauna Club na Ajševici pri Novi Gorici, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc in Dejan Šurbek.

Vpletenosti v hudodelsko združbo je po poročanju medijev kot prvoobtoženi obtožen tudi poslovnež in lastnik kinematografov Kolosej Racman, ki je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina.