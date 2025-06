Serija HONOR 400 – pametni telefoni, ki premikajo meje srednjega razreda

Kaj dobite, če združite umetno inteligenco, izjemno kamero, zmogljivo baterijo in eleganten dizajn? Novo serijo HONOR 400 pametnih telefonov, ki vas ne bo samo navdušila, temveč vas bo spodbudila, da z njimi ustvarjate, raziskujete in živite bolj pametno.

OGLAS

icon-expand

V Zagrebu se je odvila spektakularna predstavitev nove serije pametnih telefonov HONOR 400, ki je s pomočjo vrhunskega ambienta, glasbenih nastopov Minee in Ivane Banfić ter številnih znanih gostov pokazala, kako se tehnologija lahko prelevi v čisti užitek. Med njimi je bil tudi studio znanega fotografa Gorana Čižmešije, kjer so obiskovalci tudi sami preizkusili vrhunske funkcije na telefonih.

Kamera, ki bi jo zavidal tudi profesionalec

V središču pozornosti je bila nedvomno izjemno jasna kamera z UI in ločljivostjo 200 MP, ki s pomočjo tehnologije omogoča ostre, svetlobno uravnotežene posnetke – tudi v gibanju ali slabih svetlobnih pogojih. Z dodatno podporo funkcij, kot so AI Super Zoom, AI Portret in celo AI Image to Video, telefon omogoča, da statično sliko z enim klikom pretvorite v kratek video. Idealno za družbena omrežja in dinamične zgodbe.

icon-expand

Telefon, ki vas ne bo pustil na cedilu

Telefon je opremljen z 5300 mAh silicij-ogljikovo baterijo, ki omogoča dolgo avtonomijo tudi pri ekstremnih temperaturah do –20 C. S 66 W hitrim polnjenjem pa ste že v 15 minutah nazaj v igri – s 44 % napolnjenosti. Pomembna prednost telefona je tudi zaslon, ki se odlično izkaže v vseh pogojih. Svetlost zaslona 5000 nit pomeni, da boste vse videli jasno tudi na močnem soncu. Funkcija za lajšanje slabosti med vožnjo pa poskrbi, da bo uporaba telefona udobna tudi na poti. Modeli so na voljo tudi z do 512 GB izjemno velikega pomnilnika, ki zagotavlja zanesljivost pri dolgoročni rabi. Poleg tega se ponaša z zaščito IP65, ki napravo učinkovito varuje pred vdorom vode in prahu.

icon-expand

Pametne rešitve z MagicOS 9.0

Operacijski sistem MagicOS 9.0 ponuja funkcije, kot so prevod besedila, povzemanje, preoblikovanje dokumentov in celo AI pomoč pri pisanju – z enim klikom. Poleg tega vas HONOR 400 ščiti pred zlorabami s tehnologijo deepfake detekcije.

HONOR 400 Pro – še stopničko višje

Model HONOR 400 Pro je namenjen tistim, ki zahtevajo najvišjo zmogljivost: vključuje 50 MP telefoto kamero s 3-kratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike. Podpira pa tudi model za prevod klicev na napravi, ki omogoča tekočo komunikacijo in takojšnje prevajanje v do 6 jezikov. Zaradi vrhunske fotografije, trpežnosti in učinkovitosti polnjenja je HONOR 400 Pro odlična izbira za uporabnike, ki iščejo napravo najvišjega razreda.

icon-expand

Dostopno in v promociji HONOR 400 v različici s pomnilnikom 8 GB + 512 GB na voljo v polnočno črni in zlati barvi, po maloprodajni ceni 549 EUR. HONOR 400 Pro pa je na voljo v različicah s pomnilnikom 12 GB + 512 GB, v odtenkih polnočno črne in mesečevo sive barve po maloprodajni ceni 799 EUR. Do 30. junija 2025 ob nakupu pametnega telefona HONOR 400 ali HONOR 400 Pro prejmete darilo – HONOR Choice uro in HONOR Choice Bluetooth zvočnik.

icon-expand