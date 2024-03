Serija predlaganih referendumov: politična propaganda ali skrajni čas?

" Ste za to, da vlada, ki jo vodi Robert Golob , zaključi svoj mandat in se razpišejo predčasne volitve v državni zbor," je vprašanje, na katerega bi po mnenju Janševe SDS morali ljudje odločati na posvetovalnem referendumu. Po mnenju predlagateljev bi s tem povedali tudi, ali si želijo predčasnih ali rednih volitev. Poleg tega so v SDS predlagali tudi posvetovalni referendum o nastanitvah migrantov, vprašanje pa: " Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov?"

Žavbi je spomnil na dve pozitivni aktualni zgodbi, o katerih bi namesto tega lahko razpravljala s Kosijem – umik protesta kmetov in preboj druge cevi karavanškega predora. Glede SDS-ovih predlogov za posvetovalne referendume pa: "Če bi v Sloveniji podeljevali politične oskarje, bi SDS vložil vlogo za najbolj tragikomično nominacijo v tem letu!" Referendumski pobudi, ki so ju vložili v SDS, namreč ne spadata pod ingerenco DZ, pač pa vlade. " Zato sta – kot je povedal dr. Rajko Pirnat – smešni."

Seveda pobuda SDS ni ostala brez odmeva. V največji vladni stranki Gibanju Svoboda menijo, da gre pri obeh predlogih referendumov za manipulacijo in politično propagando pred evropskimi volitvami. Ljudi je smiselno spraševati o vprašanjih, ki terjajo širši razmislek in družbeni konsenz, ne pa vnašanje strahu in razdora, pravijo.

Javnomnenjske ankete kažejo, da 70 odstotkov anketirancev ne zaupa več delovanju vlade, je izpostavil Kosi. Žavbi pa mu je odvrnil, da se to v ustavni parlamentarni demokraciji zelo preprosto razreši s konstruktivno nezaupnico. "V DZ je prostor za to, da se preveri zaupanje vladi, a v SDS vedo, da za kaj takega glasov v DZ ni. Ta vlada dela dobro, dva resna rezultata smo danes že pokazali in mislim, da bo takih zgodb v prihodnje veliko. Na tem moramo graditi zaupanje in ga pridobiti nazaj," je dejal.

Kosi mu je odvrnil, da to ni noben rezultat, saj se karavanški predor gradi že več let, tudi v času Janševe vlade, dogovor s kmeti pa je zgolj začasen. "Za en mesec in v kolikor te obljube ne bodo izpolnjene, bodo kmetje ponovno protestirali."

Očitek iz Gibanja Svobode, da SDS poskuša manipulirati z volivci, se po besedah Žavbija nanaša na posvetovalni referendum glede postavitve azilnih domov. "To ni v pristojnosti DZ in prepričan sem, da kolegi to vedo. Strinjam se, da je vprašanje migracij izjemno pomembna tema. SDS in cela evropska desnica to delata samo iz želje po pridobivanju političnih točk. Na to politično vprašanje moramo pogledati z vseh vidikov in mislim, da smo v Sloveniji dovolj zreli za to."

Kosi mu je odvrnil, da jih k temu pozivajo državljani. Izpostavil je, da je varnostna situacija glede ilegalnih migracij problematična, kar so dokazali v Ljubljani, kjer je na območju PP Vič in PP Center varnostna problematika vse slabša, na to po njegovih besedah nakazuje tudi več kot tisoč odstotna porast prodaje solzivcev. Pa tudi rezultati v ciljnih državah Evrope kažejo na to, da se ubadajo s porastom kaznivih dejanj, katerih storilci so tujci. "Poleg tega je bil sklep vlade iz 29. 9, da se to vzpostavi v Središču in Obrežju brez kakršnega koli konsenza ali predhodnega obvestila lokalne skupnosti, zato so prebivalci seveda nezadovoljni."

Žavbi mu je vrnil žogico: "V Ljubljani sta dva azilna doma, mislite, da je Ljubljančane kdo kaj vprašal?" Opozoril je, da je v tej fazi potrebne veliko komunikacije s strani pristojnih državnih institucij s prebivalci. SDS je pozval k umiku dveh referendumskih pobud in predlagal, da se skupaj posvetijo tistim referendumskim vprašanjem, ki so v Sloveniji odprta že več let oz. desetletij – prostovoljno končanje življenja, uporaba konoplje za medicinske namene in preferenčni glas.

Kosi mu je odvrnil, da svojih predlogov v SDS ne mislijo umakniti, ker "so na mestu". Edini predlog Gibanja Svobode, ki ga podpirajo, je uporaba konoplje v medicinske namene, a je pri tem treba poskrbeti, da ne bo prihajalo do zlorab, je opozoril.

