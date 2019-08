Serija Samsung Galaxy Note10 pametnih telefonov predstavljena tudi v Sloveniji

Po globalni predstavitvi v New Yorku so bili Samsung Galaxy Note10 in Note10+ pametni telefoni premierno predstavljeni tudi v Sloveniji. Udeleženci dogodka so lahko iz prve roke izvedeli vse o edinstvenih, izjemno zmogljivih napravah, saj je Samsung z Galaxy Note10 in Note10+ ustvaril novo mobilno izkušnjo, ki v eni sami napravi združuje računalnik, igralno konzolo, visokotehnološko filmsko kamero in inteligentno S Pen pisalo.

Galaxy Note10, nova serija vrhunskih pametnih telefonov, ki združuje elegantno in neverjetno tanko obliko z zmogljivimi funkcijami za izboljšanje produktivnosti, uporabnikom omogoča izkoristek prav vsakega trenutka. Galaxy Note je prvič na voljo v dveh velikostih, tako lahko uporabniki izberejo tisti model, ki jim najbolj ustreza. Galaxy Note10 je popolna izbira za uporabnike, ki želijo zmogljivosti S Pen pisala in vrhunsko produktivnost v kompaktni obliki s 16-centimetrskim (6,3-palčnim) kinematografskim brezkončnim zaslonom. Galaxy Note10+ pa se lahko pohvali s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom, kar je tudi največji zaslon pri Galaxy Note pametnih telefonov do sedaj.

„Galaxy Note10 in Galaxy Note10+, z najboljšim Samsung zaslonom do sedaj, z neverjetno zmogljivostjo in s kamero profesionalnega razreda, predstavljata moč na višji ravni,“ je na današnji predstavitvi nove serije Galaxy Note10 povedal Bernard Purkart, vodja oddelka za mobilno telefonijo pri Samsung Slovenija. In dodal: »Galaxy Note10 in Galaxy Note10+ pametni telefoni bodo v Sloveniji na voljo od 23. avgusta naprej v edinstvenih barvnih odtenkih – Galaxy Note10+ bo na voljo v avra sij, avra beli in avra črni; medtem ko bo Galaxy Note10 na voljo v avra sij, avra roza in avra črni. Priporočena maloprodajna cena za Galaxy Note10 z 256 GB notranjega pomnilnika je 949 evrov, za Galaxy Note10+ z 256 GB notranjega pomnilnika 1.099 in Galaxy Note10+ s 512 GB notranjega pomnilnika 1.199 evrov.«

Edinstveno S Pen pisalo, ki definira izkušnjo mobilnih telefonov Note, je najnaprednejše pisalo doslej. Z elegantno enodelno obliko sledi gibom ter omogoča daljše pisanje, risanje in upravljanje. S Pen pisalo temelji na zmogljivostih Bluetooth tehnologije in s funkcijo Zračna dejanja omogočajo intuitivno upravljanje telefona s preprostim premikom roke - tako lahko uporabniki uporabljajo svoje najljubše aplikacije ali igrajo igre na način, ki jim je najljubši.

Galaxy Note10 in Galaxy Note10+ pametni telefoni z novim sistemom kamer na mobilni telefon prinašajo filmsko tehnologijo profesionalnega razreda, ki je preprosta za uporabo. Zahvaljujoč kombinaciji izjemne napredne tehnologije ter programske opreme za hitro in enostavno urejanje, lahko uporabniki vsakdanje fotografije in videoposnetke spremenijo v epske trenutke. Funkcija Sprotno ostrenje za videoposnetke doda prilagoditve globine polja, tako lahko uporabniki zameglijo ozadje in se osredotočijo na izbrani objekt, približanje mikrofona pa ojača zvok v bližini in zmanjša hrup v ozadju.

