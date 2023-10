Serijski pedofil prestal zaporno kazen, zdaj znova napadel

Mariborski kriminalisti so pred dnevi prijeli moškega v zgodnjih tridesetih letih, ki je osumljen več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, poroča časnik Večer. Na okrožno državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in štirih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva.

Kot piše Večer, so njegove žrtve tri mladoletne osebe. Preiskovalni sodnik je na predlog tožilstva zoper osumljenca odredil pripor.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi bile nekatere od žrtev sorodstveno povezane z moškim, ki sicer prihaja iz Poljčan. Policija je na njegovem domu opravila hišno preiskavo in tam našla posnetke pomanjkljivo oblečenih otrok. Moški naj bi mladoletnikom prikazoval pornografske vsebine, posnetke svojega početja pa razpečeval.

Večer še poroča, da je bil moški v preteklosti že pravnomočno obsojen za istovrstna kazniva dejanja, in sicer na škodo sedmih mladoletnih otrok.