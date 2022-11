Šerkezi: Pomisli, da video gledajo mladi in jih s tem spravljaš v smrtno nevarnost

Film, ki ga je posnel in objavil mladi Slovenec, natančno prikazuje, kako se je fant lotil poti na naš najvišji vrh. Dan pred vzponom je prenočil v zimski sobi Doma Valentina Staniča pod Triglavom, kjer si je za večerjo skuhal gobovo juho, kar se, kot je ugotavljala sam, v gorskih zatočiščih ne spodobi. Naslednji dan zgodaj zjutraj je odrinil proti Triglavu. Ker se je vmes izgubil, ga je prehitelo sonce. Visoke temperature so povzročile, da so z gore začele leteti zaplate snega. Prav tako se je sneg tako zmehčal, da je hoja zaradi drseče podlage postala težavna.

Ko je mladenič na pol poti na vrh doumel, da so razmere resne, se je obrnil. A bilo je prepozno. Kmalu zatem je zdrsnil. Vidoposnetek nazorno kaže in potrjuje, kako se kljub cepinom in derezam ni uspel zaustaviti. Letel je, kot je povedal sam, okrog 100 metrov v globino in se naposled ustavil. Kot je nato poročal, je imel veliko srečo, da jo je odnesel le s strganim oblačilom. Priznal je, da so se razmere med vzponom tako spremenile (pot se mu je zavlekla, ker se je izgubil), da hoja ni bila več varna.

Pri tej objavi se zastavlja vprašanje, kakšen vpliv in posledice imajo lahko tovrstni videoposnetki na tiste, ki jih gledajo.

Matjaž Šerkezi se ne strinja s takšnimi objavami. Po njegovem mnenju posamezniki, ki delijo tovrstne izkušnje, lahko vplivajo na vedenje drugih. "Ko na družbenih omrežjih vidim določene 'nedorasle boyse', ne morem, da jim ne bi povedal svoje. Z razlogom, ker takšni posamezniki v nevarnost spravljajo tudi druge, ki to gledajo, 'lajkajo' in skušajo ponoviti. In ne samo to, celo v gore vodijo druge in jih s tem spravljajo v nevarnost, brez znanja, izkušenj in kompetenc ter v škodo gorniški dejavnosti. V škodo nam, ki se redno usposabljamo, skrbimo za preventivo, za čim manj nesreč, v nemogočih razmerah hitimo na pomoč ... In ne, ni rešitev samo v plačljivem reševanju, gorski policiji, ampak v spremembi miselnosti ljudi, čustveni inteligenci in spoznanju, da nisem samo jaz," je bil jasen na družbenem omrežju.

GRZS: Video je prikazoval nekoga, ki na zahtevnem gorskem terenu ni vešč gibanja

Za odziv na videoposnetek smo prosili Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). Tudi njeni predstavniki menijo, da lahko tovrstne objave spodbujajo nepremišljeno obnašanje v gorah. Ob tem so ocenili, da fant nima zadostnega znanja za tovrstne podvige. "Video je prikazoval nekoga, ki na zahtevnem gorskem terenu ni vešč gibanja in je celo preveč opremljen z opremo, ki je ne zna uporabljati," so komentirali predstavniki GRZS.

Takim ljubiteljem gora tudi oni, podobno kot Šerkezi, svetujejo obisk kakovostnih tečajev za varno gibanje v gorah, zlasti tistih, ki jih organizirajo planinska društva, Planinska zveza Slovenije ali gorski vodniki. Opažajo namreč, da je neveščih obiskovalcev gora vedno več in nekateri od njih so že občutili usodne posledice. "Volja in oprema nista dovolj, potrebni sta še znanje in postopnost, še posebej v zimskih razmerah. Gorski reševalci svetujemo, da vsi ki zahajamo v gore, za lastno varnost spoštujemo gore same in zahtevnost njihovega terena, ter postopno osvajamo cilje, primerne našim sposobnostim. Vsekakor pa si ne želimo objav, ki spodbujamo nepremišljeno obnašanje v gorah, saj le te kar kličejo po nesrečah," so poudarili.