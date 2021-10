50 gasilcev z Obale se je dve uri borilo s požarom v industrijski coni

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so posredovali poklicni gasilci iz Kopra, pa tudi prostovoljci iz gasilskih društev Pobegi-Čežarji, Babiči, Hrvatini, Dekani in Osp, pomoč je prišla celo iz Sežane.

Kot poroča naš dopisnik z Obale Jaka Vran, je bilo na terenu 50 gasilcev, ki so se s požarom borili dve uri. Dodaja, da naj bi zagorelo zaradi signalne rakete ali bakle, ki so jih v bližini metali mladostniki – ena naj bi padla na streho, vnela se je izolacija. Ogenj naj bi uničil vsaj štiri pisarne.

Na kraju so bile tudi dežurne službe Elektra Primorske, Istrabenz plinov in Rižanskega vodovoda Koper. Obveščene so bile vse pristojne službe. Požar je bil lokaliziran in pogašen ob 22.51, gasilci pa so poskrbeli še za požarno stražo.