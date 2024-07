Serviser Carglass Slovenija postal tretji najboljši na svetu!

Andrej Zavšek je izjemen serviser, ki v poslovni enoti Carglass Celje kali svoje spretnosti že več kot deset let. Njegove izjemne tehnične sposobnosti, predanost in vsakodnevno navduševanje strank so mu prinesle zmago na nacionalnem izboru najboljšega serviserja Carglass Slovenija in priložnost, da zastopa slovenske barve na svetovnem prvenstvu Best Of Belron, kjer se je pomeril z več kot tridesetimi nacionalnimi zmagovalci koncerna Belron. Zmagovalno ekipo so z njim sestavljali še tehnični vodja Dejan Horvat in pomočnik tehničnega vodja Zdenko Šinkec, ki je na tekmovanju bil tudi eden izmed 60 sodnikov.

Carglass Slovenija se s svetovnega prvenstva Best of Belron vrača z bronom

Andrej Zavšek je po prejemu pokala povedal: "Vedel sem, da tekmujem z najboljšimi med najboljšimi in da moram dati vse od sebe. Ampak niti v sanjah si nisem predstavljal, kako zares veliko tekmovanje in pompozen dogodek je to. Tretje mesto je več kot sem si upal želeti in sedaj sem res neizmerno srečen. To je potrditev trdega dela in predanosti, ki jo vlagam v svoje delo vsak dan. Hvaležen sem ekipi, ki mi je pomagala pri pripravah na tekmovanje in je z mano stala celoten čas tekmovanja. Brez njih taka uvrstitev ne bi bila možna. Podpora sodelavcev, ekipe in celotne družine Carglass je bila neprecenljiva. Hvaležen sem tudi svoji družini, ki me je ves čas podpirala, spodbujala in mi stala ob strani. To mi je pomenilo največ."

Prelomen dosežek za Slovenijo

Uvrstitev Andreja Zavška med najboljše tri na svetu je izjemen dosežek, ki poudarja najvišjo raven strokovnosti in kakovosti storitev, ki jih Carglass Slovenija nudi svojim strankam. Andrej je s svojo izjemno izvedbo in tehničnimi sposobnostmi po točkovanju "Belron Way of Fitting" prekosil konkurenco in se prepričljivo uvrstil na tretje mesto, v kategoriji Menjava vetrobranskega stekla in kalibracija ADAS varnostno asistenčnih sistemov", pa je dosegel absolutno prvo mesto.

Direktor Carglass Slovenija, Dejan Šeruga, je izrazil svoje navdušenje nad dosežkom: "Slovenija na tekmovanjih Best of Belron sodeluje že od samega začetka in se vedno dokaže s svojim znanjem. Letošnja uvrstitev pa je najboljša za Slovenijo doslej. Izredno sem ponosen na svoje sodelavce. Ta uspeh je dodatna potrditev navduševanja strank in poslovnih partnerjev ter kakovostnega dela, ki ga vsakodnevno opravljamo v Carglass Slovenija. S tem smo potrdili, da smo v samem svetovnem vrhu popravil, menjav in kalibracije avtomobilskih stekel."