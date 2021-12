S koncem leta se izteče pogodba za dobavo plina stanovanjske soseske v Domžalah - gre za več stanovanjskih blokov, ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice. Petrol jim je podal novo ponudbo za prihodnje leto, a s kar 385 odstotkov višjo ceno! Razlog: zaradi velike letne porabe zemeljskega plina jih obravnavajo kot poslovne odjemalce.

"Popolnoma nelogično, glede na to, da so v celi soseski samo gospodinjstva," razmišlja Aleš Pirc, predsednik nadzornega odbora Miklošičeva 2c. Nove pogodbe niso želeli podpisati, zato s prvim januarjem, vsaj za mesec dni, prehajajo na sistem zasilne oskrbe."V povprečju, če vzamem eno šestdeset kvadratno stanovanje, je nekdo plačal 50 evrov, zdaj pa bo plačal štirikrat več, torej 200 evrov, samo ogrevanje, kar je seveda nesprejemljivo," dodaja Pirc. "Problem je takšen, da teh položnic ne bodo mogli plačati," je zaskrbljena Mimi Šegina, predsednica nadzornega odbora Miklošičeva 4a.

Do zdaj so bile cene za poslovni in gospodinjski odjem praktično enake, sedaj pa je nastal problem, pojasnjuje direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri gospodarski zbornici Boštjan Udovič. "Celo cena za poslovni odjem je bila običajno nekoliko nižja. Zakaj? Vemo, zakaj je šla cena za poslovni odjem toliko gor, ker so pač cene na svetovnih trgih takšne."

Stanovalci so se samoiniciativno odločili za znižanje porabe

Stanovalci medtem s prstom kažejo predvsem na upravnika - podjetje SPL - kjer danes niso bili dosegljivi. Stanovalcem pa so pojasnjevali, da odziva drugih dobaviteljev enostavno ni, pošiljali naj bi povpraševanja, a so prejeli le eno ponudbo, in sicer od Petrola. "Dva dni pred božičem postavljati vse nas ob zid je resnično nesprejemljivo. Vedeli so celo leto, kaj se dogaja, lahko bi nas prej obvestili in bi mogoče našli bolj optimalno rešitev," je kritičen Pirc.

In tako zahtevajo, da najdejo novega dobavitelja ali pa se s Petrolom dogovorijo za ceno gospodinjskega odjema. "Po nam dostopnih oziroma znanih podatkih, bi morali biti etažni lastniki, ki ta energent uporabljajo za ogrevanje lastnih stanovanj, upravičeni do cene za gospodinjski odjem," pojasnjuje Udovič.

So pa včeraj stanovalci na skupnem kriznem sestanku za januar sprejeli varčevalne ukrepe. "Smo se samoiniciativno odločili za znižanje porabe, čeprav je zdaj januar pred vrati, ko ne vemo, kakšne temperature bodo, zadali smo si en ukrep, da skrajšamo ure ogrevanja in tudi znižamo toploto," pojasnjuje Šegina.

Zakaj višje cene, smo vprašali tudi Petrol, a odgovora nismo prejeli. Se pa z novim letom višajo tudi stroški oskrbe z električno energijo zaradi višjih omrežnin. Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo mesečni strošek višji za 1,88 evra.