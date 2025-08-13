Šeškov agent Elvis Bašanović: Benjamin si to res zasluži

"Vsak agent bi se moral odreči svojim interesom za interese svojega igralca," je dejal agent Benjamina Šeška, Elvis Bašanović, ki se je za prestop svojega varovanca v veliki Manchester United odrekel delu svojega zaslužka.

"Ko je Manchester prišel do nekega svojega limita za ta transfer, ko je Leipzig imel zahteve, se je vmes pojavila luknja, ki jo je bilo potrebno rešiti," je pojasnil.

Ključna je bila velika želja Benjamina, da zaigra v Manchester Unitedu, kljub temu, da se je klub odločil za varčevanje in zmanjševanje stroškov.

"Zaslužki so poslovna skrivnost," je odgovoril na vprašanje v zvezi z zaslužki, povezanimi s prestopom, sta pa se oba z Benjaminom za sanjski pristop varovanca agencije Pro Transfer prilagodila situaciji.