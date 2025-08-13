Šeškov agent Elvis Bašanović: Benjamin si to res zasluži

"Vsak agent bi se moral odreči svojim interesom za interese svojega igralca," je dejal agent Benjamina Šeška, Elvis Bašanović, ki se je za prestop svojega varovanca v veliki Manchester United odrekel delu svojega zaslužka.
"Ko je Manchester prišel do nekega svojega limita za ta transfer, ko je Leipzig imel zahteve, se je vmes pojavila luknja, ki jo je bilo potrebno rešiti," je pojasnil.
Ključna je bila velika želja Benjamina, da zaigra v Manchester Unitedu, kljub temu, da se je klub odločil za varčevanje in zmanjševanje stroškov.
"Zaslužki so poslovna skrivnost," je odgovoril na vprašanje v zvezi z zaslužki, povezanimi s prestopom, sta pa se oba z Benjaminom za sanjski pristop varovanca agencije Pro Transfer prilagodila situaciji.
"Veliko je faktorjev ki vplivajo na to, da se posel izpelje," je še pojasnil Bašanović. "Benjanimova želja je bila že nekaj let Manchester United, tudi sam je bil pripravljen sprejeti nižjo provizijo," je še dejal.
Pogovarjajo se že od leta 2018
"Prvi stik z Manchester Unitedom se je zgodil v letu 2018, ko je bil Benjamin star 15 let, je dejal Šeškov agent, ki je pot do prestopa tlakoval več let, zavedajoč se, da trenutek leta 2018 ni bil pravi. "Jasen načrt smo imeli, da bo v Bundesligi odigral vsaj par sezon," je pojasnil dogovor s predstavniki Uniteda.
"Pogajanja so izjemno zahtevna na strani Manchester Uniteda, takšni klubi imajo vsaj 1000 zaposlenih," je opisal težavnost pogajanj, ki so v zadnjih tednih potekala v treh različnih državah.
"Takega odziva enostavno nisem pričakoval," je komentiral medijsko pozornost prestopa in zaključil: "Mislim, da si to Benjamin res zasluži."
