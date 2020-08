Šest B-52 bo danes preletelo 30 članic zveze Nato, tudi Slovenijo

V posebni misiji, ki se imenuje Zavezniško nebo, bo danes Bomber Task Force (BTF) s šestimi strateškimi bombniki B-52 Stratofortress ameriških sil preletel vseh 30 Natovih držav v Evropi in Severni Ameriki.

Enodnevna misija naj bi pokazala Natovo solidarnost, povečala pripravljenost in zagotovila možnosti usposabljanja za izboljšanje interoperabilnosti vseh sodelujočih letalskih posadk iz ZDA in Natovih zaveznikov, pravijo v EUCOM. Allied Sky je zadnja v vrsti rutinskih misij BTF, ki se od leta 2018 pojavljajo v Evropi, od leta so opravili že več kot 200 misij, ki so bile usklajene z zavezniki in partnerji. Misije BTF so dolgo načrtovane in niso odziv na trenutne politične dogodke v Evropi, še pravijo.

Nad Slovenijo jih pričakujejo okrog 16.45, vstopili bodo pri Čatežu pri Savi, izstopili pa pri Ilirski Bistrici, leteli bodo na visoki višini.