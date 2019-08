Šest blok Teša od sobote ne obratuje

Med zaustavitvijo bloka šest bodo v termoelektrarni izvedli preglede opreme, čiščenje dimno-zračnega trakta grelnika Luvo in preostale redne vzdrževalne posege na opremi.

V 104 dneh neprekinjenega obratovanja je šesti blok Teš proizvedel 1049,3 gigavatne ure električne energije, so še navedli v Tešu.

Na Elesu, ki je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji, pa so za STA dodatno pojasnili, da je bila tokratna zaustavitev šestega bloka Teša predhodno najavljena in da zaustavitev nima vpliva na preskrbo z električno energijo. So pa ob tem navedli, da se v času nizkih obremenitev omrežja srečujejo s pojavom povišanih napetosti.

Tokratna zaustavitev šestega bloka Teša je bila druga letos, od 23. aprila do 6. maja letos so namreč potekala načrtovana vzdrževalna dela.

Lani šesti blok približno dva meseca ni obratoval zaradi garancijskih del, rednega remonta in ob koncu leta tudi požara. V preostalih desetih mesecih je medtem šestica proizvedla 3753 gigavatnih ur električne energije, kar je predstavljalo 33,5-odstotni delež celotne slovenske proizvodnje elektrike.

Bolj pestro je bilo dogajanje v Tešu leta 2017 in 2016, ko je bila šestica zaradi okvar in celo načrtne poškodbe večkrat zaustavljena.

Teš 6, ki ima sicer 40-letno življenjsko dobo, je začel poskusno obratovati junija 2015, zaradi visoke vrednosti projekta njegove graditve, ki je z začetnih 600 milijonov evrov poskočila na 1,428 milijarde evrov, pa je že od začetka vzbujal dvome o upravičenosti, ekonomičnosti in transparentnosti.

Termoelektrarno Šoštanj je delovanje šestega bloka pahnilo v visoko izgubo, v težavah se je vmes znašel tudi Premogovnik Velenje, vse to pa še danes bremeni poslovanje krovne skupine Holding Slovenske elektrarne.

Projekt Teš 6 je pod drobnogled vzelo več institucij, tudi policija in parlamentarna preiskovalna komisija.

Z Okrožnega sodišča v Celju so 27. junija letos sporočili, da so končali preiskavo domnevnih nepravilnosti pri šestem bloku Teš in da je sodišče obširno gradivo dostavilo Specializiranemu državnemu tožilstvu v Ljubljani. Tam so konec julija pojasnili, da tožilstvo aktivno pripravlja obtožni akt. Kot so navedli, imajo organizirano ekipo in si želijo, da bo ob upoštevanju obsežnosti in zapletenosti zadeve državnotožilska odločitev sprejeta čim prej.