Šest let po koroni: otroci se pobirajo počasneje, kot so pričakovali

Slovenski otroci in mladostniki se po močnem upadu telesne zmogljivosti v času epidemije covida-19 pobirajo počasneje, kot so pričakovali strokovnjaki. Preliminarna analiza rezultatov športnovzgojnega kartona 2026, ki temelji na podatkih več kot 191.240 otrok in mladostnikov iz 488 šol, kaže, da razvojni primanjkljaj, nastal v času zaprtja šol, omejenega gibanja in povečanega zaslonskega časa, še ni odpravljen.

Vodja nacionalnega sistema športnovzgojni karton in član raziskovalne skupine SLOfit na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani Gregor Starc opozarja, da otroci posledic epidemije ne občutijo predvsem kot zdravstveno težavo, temveč kot razvojni zaostanek. Po njegovih besedah je gibalna učinkovitost deklet še vedno za šest odstotkov, fantov pa za štiri odstotke nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo.

Podatki kažejo tudi na zaskrbljujoče visok delež nizko gibalno učinkovitih otrok. Pri fantih je ta delež 15 odstotkov višji kot pred epidemijo, pri dekletih pa kar za 35 odstotkov. Hkrati je visoko gibalno učinkovitih deklet 12 odstotkov, fantov pa 11 odstotkov manj kot pred koronskim obdobjem. Posebej zgovoren je podatek, da je pri fantih nizko gibalno učinkovitih 24 odstotkov več kot visoko gibalno učinkovitih.

Strokovnjake skrbi tudi naraščanje prekomerne prehranjenosti. Ta se je glede na lani ponovno povečala in presegla predkoronsko raven, najbolj izrazito pa se je povečala debelost pri fantih. Po lanski stagnaciji se je začel povečevati tudi indeks telesne mase.