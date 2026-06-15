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Slovenija

Šest let po koroni: otroci se pobirajo počasneje, kot so pričakovali

Ljubljana, 15. 06. 2026 10.59 pred 51 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA
Šport v šoli

Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi šest let po začetku epidemije covida-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športnovzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo, so sporočili z ljubljanske fakultete za šport.

Slovenski otroci in mladostniki se po močnem upadu telesne zmogljivosti v času epidemije covida-19 pobirajo počasneje, kot so pričakovali strokovnjaki. Preliminarna analiza rezultatov športnovzgojnega kartona 2026, ki temelji na podatkih več kot 191.240 otrok in mladostnikov iz 488 šol, kaže, da razvojni primanjkljaj, nastal v času zaprtja šol, omejenega gibanja in povečanega zaslonskega časa, še ni odpravljen.

Vodja nacionalnega sistema športnovzgojni karton in član raziskovalne skupine SLOfit na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani Gregor Starc opozarja, da otroci posledic epidemije ne občutijo predvsem kot zdravstveno težavo, temveč kot razvojni zaostanek. Po njegovih besedah je gibalna učinkovitost deklet še vedno za šest odstotkov, fantov pa za štiri odstotke nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo.

Podatki kažejo tudi na zaskrbljujoče visok delež nizko gibalno učinkovitih otrok. Pri fantih je ta delež 15 odstotkov višji kot pred epidemijo, pri dekletih pa kar za 35 odstotkov. Hkrati je visoko gibalno učinkovitih deklet 12 odstotkov, fantov pa 11 odstotkov manj kot pred koronskim obdobjem. Posebej zgovoren je podatek, da je pri fantih nizko gibalno učinkovitih 24 odstotkov več kot visoko gibalno učinkovitih.

Strokovnjake skrbi tudi naraščanje prekomerne prehranjenosti. Ta se je glede na lani ponovno povečala in presegla predkoronsko raven, najbolj izrazito pa se je povečala debelost pri fantih. Po lanski stagnaciji se je začel povečevati tudi indeks telesne mase.

Šport in otroci
Šport in otroci
FOTO: Shutterstock

Med najbolj izrazitimi odstopanji od predkoronskega obdobja sta hitrost živčno-mišičnega uravnavanja in gibljivost. Hitrost izmeničnih gibov je pri fantih nižja za 5,7 odstotka, pri dekletih pa za 6,3 odstotka, medtem ko je gibljivost pri fantih nižja za 6,1 odstotka, pri dekletih pa za 7,1 odstotka. Po oceni raziskovalcev sta ti sposobnosti tesno povezani ne le s telesnim, ampak tudi s kognitivnim in psihofizičnim razvojem otrok.

Na ljubljanski fakulteti za šport opozarjajo, da telesna zmogljivost in učna uspešnost nista ločena svetova. Otroci, ki se manj gibljejo, pogosto izgubljajo tudi pozornost, vztrajnost, sposobnost samouravnavanja in pripravljenost na miselni napor. Zato vprašanje telesne zmogljivosti po njihovem mnenju ni zgolj športno, temveč tudi izobraževalno, zdravstveno in družbeno vprašanje.

Kljub zaskrbljujočim trendom analiza prinaša tudi spodbudne ugotovitve. V srednjih šolah, vključenih v program zMIGAJ!, so dijaki po dveh letih izvajanja programa nadoknadili triodstotni zaostanek za vrstniki iz drugih šol. Program jim omogoča 330 ur dodatne strokovno vodene in brezplačne vadbe letno, kar po oceni raziskovalcev dokazuje, da lahko ustrezni in dostopni programi gibanja prinesejo merljive rezultate.

Starc ob tem poudarja, da težava ni v otrocih, temveč v pogojih, ki jim jih ustvarja družba. Če Slovenija ne bo resneje vlagala v gibalni razvoj otrok in mladostnikov, bo po njegovem mnenju še naprej odpravljala posledice tam, kjer bi morala odpravljati vzroke.

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KOMENTARJI10

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kapljač1
15. 06. 2026 12.07
Ukradeno jim je bilo najmanj desetletje kvalitetnega življenja ! Zločin
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+2
2 0
mario7
15. 06. 2026 12.11
...za katerega nihče ne odgovarja.
Odgovori
0 0
Jous
15. 06. 2026 12.02
Joj, pa nehajte s to korono. Slovenci smo nadpovprečno športno aktivni v primerjavi z drugimi narodi. Del naroda pa non stop na telefonu, pa v Macu. In kar otroci vidijo pri starših, počnejo tudi oni. Ko boste ornk obdavčili hitro prehrano, mogoče, mogoče. Ampak jaz nimam več upanja. Učitelji v šolah poročajo, da četudi organizirajo športne krožke in druge aktivnosti zastonj, je čedalje manj interesa
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+1
1 0
zaba67
15. 06. 2026 12.02
sedaj pa mislim, da korona (razen pri tistih z Long Covidom) nima nobene povezave več s pretirano lenobo, z nezadostnim delom učiteljev telovadbe in s pretirano uporabo elektronskih naprav!
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+1
1 0
hapiness
15. 06. 2026 11.47
Kaj ma veze korona. Otroci so na telefonih po pol dneva dnevno ! To je problem sodobne družbe. Ukinit nujno elektronske naprave, ker uničujejo človeštvo. Ato pa ne , važen je bizniz. Starši kot posameznik so zelo nemočni se borit proti celotnemu trenutnemu bednemu sistemu sodobnega življenja
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+2
4 2
čebelinko
15. 06. 2026 11.54
Ja vzemi mu telefon, madona hahaha Kdo mu pa lahko regulira, če ne starš.
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+2
2 0
?auž
15. 06. 2026 11.46
Verjetno je covid kriv za to ja...
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+4
5 1
čebelinko
15. 06. 2026 11.38
Ne bo nikoli več tako, kot desetletja nazaj. Otroci so cele dneve na računalnikih, telefonih, pred TV-jem... staršem se preprosto ne da in jim dajo telefon v roke in so jih fraj cele dneve. Bog ne daj, da bi jih kdo še kaj naučil (osnovna gospodinjska opravila, uporabljati izvijač, kladivo, itd.). In potem dobiš tako generacijo, ki zna komaj pozdravit. Za šolo je pa itak samo še ChatGPT. Mogoče se grdo sliši, ampak je resnica.
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+8
8 0
rzui
15. 06. 2026 11.35
zaradi cepiv
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-3
1 4
Mclaren
15. 06. 2026 12.02
Se ti že pozna!
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0 0
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