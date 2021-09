Na najvišjem slovenskem razglednem stolpu Vinarium na svetovni dan turizma praznujejo šesto obletnico delovanja, razglasili pa so tudi polmilijonto obiskovalko stolpa. Ob tem v Lendavi načrtujejo kakovostno obogatitev turistične ponudbe.

Slavnostni govornik na dogodku, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je spomnil na številne dvome, ki so spremljali izgradnjo stolpa in se pri tem naslonil na primerjavo z Eifflovim stolpom v Parizu, kjer je bilo podobno. "Pri vas bo enako: ko bomo pomislili na Lendavo, bomo pomislili na Vinarium, ministrstvo pa bo glede na vaše načrte in vizijo vaš dober sogovornik, saj dobre projekte podpremo, v prihodnje bomo iz evropskih skladov močno podpirali tudi gradnje," je povedal Zajc. V zadnjem za turizem težkem letu je ministrstvo za pomoč turizmu namenilo skoraj milijardo evrov, kar se zdaj pozna, saj imamo vzpon in nismo izgubili delovnih mest, iščemo pa kadre, ki jih v turizmu primanjkuje, je še dejal Zajc, ki je prepričan, da se bo lendavska uspešna zgodba nadaljevala in bo tudi zgled drugim.

icon-expand Šest let Vinariuma in polmilijonta obiskovalka FOTO: POP TV

Za vnovični zagon turizma smo po njegovih besedah odgovorni vsi. V središče velja postaviti človeka, ne statistike, vključuje pa se vse regije. Tudi Livija Kovač Konstantinovič iz Slovenske turistične organizacije (STO) se je strinjala, da je Vinarium navdušil obiskovalce, medije in strokovno javnost. STO mu je zato kot najbolj inovativnemu izdelku leta 2016 podelila naslov sejalca, velike korake pa je dosegal skladno s strategijo gospodarskega ministrstva in slovenskih turističnih organizacij. Pohvalila je tudi načrte za dodatna butična doživetja in vključevanje vseh ciljnih skupin gospodarstva v nove projekte, kar bogati turizem.