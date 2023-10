Šest milijonov evrov za računalnike, a ni jasno, komu so namenjeni

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je šest milijonov evrov zapravila za računalnike, piše Preiskovalno.si. Posel so si enakovredno razdelila podjetja Lamcom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92. Vsako izmed podjetij je za 3250 prenosnikov prejelo 1,6 milijona evrov. Kot piše portal, gre za naročilo 13.000 cenovno ugodnih računalnikov, kot pišejo na portalu, neprimernih za resno delo, saj da imajo starejše procesorje in slabše grafične kartice. Cena posameznega prenosnika z davkom pa je bila manj kot 500 evrov, poročajo.

Portal opozarja na razkorak med odgovori ministrice in med piar službo ministrstva. Medtem ko ministrica pravi, da bodo ti namenjeni za domačo uporabo otrok s socialnega dna, so na ministrstvu pojasnili, da so računalniki namenjeni opremljanju vrtcev in šol. Nedorečeno torej ostaja, kdo bo računalnike za šest milijonov evrov sploh prejel. Ob tem, kot poroča portal, pa niti ministrstvo za izobraževanje še ni potrdilo, da bo resnično sprejelo te računalnike. Šolam so namreč lani namenili dva milijona evrov za računalniško opremo.

Ministrica je za portal pojasnila, da je podlaga za nakup prenosnikov v zakonu o digitalni vključenosti. A na vprašanje, zakaj sploh potreba denimo po prenosnikih v vrtcih, ministrica odgovarja: "V ljubljanskem vrtcu Jelka lepo povezujejo z babicami in dedki, sodelujejo tudi s šolami v Indiji in na Poljskem."

Vprašanja smo naslovili tudi na ministrstvo za digitalno preobrazbo, odgovore še čakamo.