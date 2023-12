Šest nasvetov za organizacijo prednovoletne zabave!

Številna podjetja in ekipe so skozi leto doživela vzpone in padce, in določeni dosežki preprosto ne bi bili mogoči brez skupnih prizadevanj. Ekipe in sodelavci, ki skupaj premagujejo izzive, bi morali skupaj tudi praznovati, in november ter december sta popolna meseca za organizacijo srečanj. Zato se danes osredotočamo na šest ključnih vidikov, na katere morate biti pozorni, da bo vaš dogodek še boljši, kot ste si zamislili.

1. Začnite z določitvijo teme in namena dogodka.

Preden začnete s procesom organizacije, je bistveno določiti cilje in vizijo, kako želite, da se vaš dogodek odvija. Pomembno je ugotoviti, ali naj bo dogodek bolj sproščene narave ali zahteva bolj formalno ali ekskluzivno okolje. Tako vam bo lažje določiti dan in čas dogodka, pa tudi vrsto dogodka. Restavracija CUBO Golf, ki se nahaja le 15 minut od centra Ljubljane, je odlična izbira za organizacijo tako poslovnih seminarjev kot tudi prazničnih večerij in zabav za celotno podjetje.

Tematsku dogodki so zadnje čase zelo priljubljen. Lesena klubska hiša, čudovita naravna okolica Smlednika, ekskluzivnost lokacije blizu Ljubljane CUBO golf igrišče in ga naredijo za popolno izbiro za vsak dogodek. Različni tipi prostorov in najrazličnejše postavitve pa omogočajo, da se proctor prilagodi vašim željam in temi dogodka.