Šest strank v sprejem pošilja predlog etičnega kodeksa za poslance

Če nekdo oceni, da je prišlo do kršitve kodeksa, poda pobudo predsedniku ali podpredsedniku DZ, da o tem odloča kolegij predsednika DZ. Za sklep o kršitvi kodeksa je potrebna dvotretjinska večina članov, s prav tako večino pa kolegij odloči o izreku sankcije. V primeru manjše kršitve izreče opomin poslancu brez javne objave, v primeru hujše kršitve opomin z objavo na spletni strani DZ, v primeru ponavljanja hujše kršitve pa opomin z objavo na spletni strani DZ in razglasitvijo kršitve na naslednji seji DZ.

Zorčič je prepričan, da bo do konca mandata marsikdaj prišlo do obravnave teh načel. Učinkovitost kodeksa in tudi to, kaj ta načela prinašajo v praksi, bodo po Zorčičevih navedbah na koncu ocenili na podlagi posameznih obravnavanih primerov.

Tokratni predlog temelji na petih načelih: ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost - tudi okoljska ter dostojnost in spoštljivost.

"Gre za skupek načel in pravil, ki se jih morajo poslanke in poslanci držati zato, da krepijo ugled DZ, njegovo integriteto in zaupanje v njihovo lastno delo," je ob predstavitvi predloga danes na novinarski konferenci pojasnil vodja delovne skupine za pripravo etičnega kodeksa, predsednik DZ Igor Zorčič . Spomnil je, da je bilo v Sloveniji že veliko pobud za sprejetje kodeksa za poslance, a do tega doslej ni prišlo.

Poslanci sicer vlagajo predlog etičnega kodeksa prav v času razgretega ozračja v DZ, kar odražajo tudi izjave predstavnikov poslanskih skupin na današnji novinarski konferenci.

V LMŠ si po besedah poslanke Tine Heferle želijo, da vsebina kodeksa ne bi ostala mrtva črka na papirju, ampak bi se vsi poslanci zavedali svoje odgovornosti. Pozvala je k etičnemu ravnanju na nivoju spoštovanja poslovnika DZ, h kolegialnemu obnašanju poslancev tudi s tem, da ne bi sklicevali nočnih sej, če to ni zares potrebno, ter da se "politični manevri ne bi zlorabljali v namen, kot smo bili priča pri preiskovalni komisiji glede nabave zaščitne opreme".

Po ocenah poslanca SMCGregorja Peričaje v zadnjih dobrih dveh mesecih DZ na trenutke postal pravi zverinjak. "Motenje sej, razne zlorabe, zlasti glede postopkovnih intervencij, kričanje, skakanje po dvorani, zmerjanje z živalmi ... Vse drugo smo, le ljudje ne," je ugotavljal. Po njegovih besedah morajo temu narediti konec."Zdi se mi, da nič ni več sveto, zato polagam veliko upov v ne le dokument, ampak tudi v zavedanje, da moramo umiriti retoriko in ravnati instituciji primerno," je še dejal.

V NSi so po besedah poslanca Aleksandra Reberška zaskrbljeni nad ravnjo po njihovem mnenju nedopustnega in žaljivega obnašanja nekaterih poslancev Levice. V NSi pričakujejo večjo odgovornost in spoštljivost poslancev pri nastopih v DZ. Sicer pa menijo, da so potrebna tudi pravila funkcionarjev o prepovedi alkohola in drog na delovnem mestu.

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je dejala, da kodeks ne predstavlja nič drugega kot zavezo k samoomejitvi ter spoštovanju etičnih in moralnih načel. Ta so po njenih besedah povzeta v najbolj splošnem načelu, da morajo poslanci delovati tako, da varujejo ugled poslanske funkcije, DZ in Slovenije. Upa, da bo kodeks zaživel v praksi, ob čemer pa ugotavlja, da je z ekscesnimi nastopi lažje priti v medije.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je spomnil na politično razgreto okolje in ocenil, da je za sprejem kodeksa pravi čas. A če poslanci tega, kar so navedli v kodeksu, ne bodo udejanjili, če ne bodo ravnali etično in bili spoštljivi drug do drugega ter s tem poskušal dvigniti ugled DZ, bo to po Hanovih besedah ostalo le črka na papirju.

Predstavniki DeSUS na novinarski konferenci niso sodelovali.