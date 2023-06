Šest uradov čez poletje zapira vrata

Krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova, Dol pri Ljubljani in Škofljica bodo zaprti v času poletnih počitnic, in sicer od 3. julija do 29. septembra, so sporočili z upravne enote.

Stranke lahko v tem času obiščejo Krajevni urad Medvode, vse zadeve pa lahko urejajo tudi na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5. Del storitev (osebna izkaznica, potni list, zamenjava vozniškega dovoljenja) lahko opravijo tudi na Linhartovi cesti 13, so še sporočili. Na obisk se lahko naročite, in sicer s klicem na številko 01/828-16-90 (klicni center) za storitve na Upravni enoti Ljubljana ter v spletni aplikaciji UeNaročanje (za potrditveno sporočilo termina preverite vsiljeno pošto).