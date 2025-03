Sestal se bo vrh koalicije: začrtali bodo aktivnosti do izteka mandata

V kabinetu predsednika vlade napovedujejo, da bo današnje srečanje koalicijskih partnerjev potrdilo njihovo zavezanost danim obljubam na treh omenjenih področjih.

Obenem so pred današnjim koalicijskim vrhom znova izpostavili, da je program koalicije nastavljen na način, ki bo končne rezultate dal v dveh mandatih. V tem mandatu so ključna tri zakonodajna področja, in sicer plačna reforma v javnem sektorju, zdravstvena in pokojninska reforma. Ob tem pa se vladna koalicija intenzivno ukvarja s stanovanjsko politiko, so navedli.