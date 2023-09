Obnova po poplavah: tehnična pisarna v Ljubljani, na terenu še dve izpostavi

Po njegovih besedah so se danes pogovarjali tudi o ukrepih glede kontaminiranega poplavnega mulja. Pristojne ustanove bodo do ponedeljka pripravile podrobnejše informacije in oblikovale predloge ukrepov, o katerih bodo prav tako govorili v ponedeljek.

Glede dela tehničnih pisarn je Šefic pojasnil, da se elaborat končuje, da so dokumenti pripravljeni in da se bodo v ponedeljek o tem pogovarjali na delovni ravni. Na vprašanje, koliko pisarn bo, je odgovoril, da bo sedež državne tehnične pisarne v Ljubljani. V prvem koraku bosta poleg tega verjetno še dve izpostavi, kasneje pa bodo to prilagajali. Izpostave bodo zasnovane tako, da bi pokrile čim večje območje, je dejal.

Predvsem zato, da bi sanacija potekala čim bolj koordinirano in da bi do jeseni poskušali vzpostaviti tako stanje, da ob morebitnem poslabšanju vremenskih razmer preprečijo nastajanje nove škode. " To je seveda ključna prioriteta, bomo pa v naslednjih dneh, tednih, ko bomo delali, ta naš način delovanja še nadgrajevali," je pojasnil. Vsak dan bodo pripravili poročilo o dogajanju.

Kot je Šefic dejal v izjavi za medije po srečanju, je bila današnja seja namenjena dogovoru o ključnih smereh delovanja. Delo razširjene skupine bo po njegovih besedah potekalo na dnevni ravni, spremljali bodo vse, kar se dogaja na terenu, analizirali in po potrebi dajali tudi določene usmeritve in predlagali aktivnosti.

Razširjena skupina je danes obravnavala tudi delovno gradivo oziroma skelet zakona o obnovi, ki ga je pripravila ožja delovna skupina. Strinjali so se, da je gradivo primerno za nadaljnji postopek, zdaj ga bodo verificirali še v okviru vlade. Šefic pričakuje, da bodo gradivo, ki bo zelo zahtevno in obširno, pripravili do konca meseca. "Če nam uspe pa prej, bo pa toliko bolje," je dodal.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ki je s četrtkom preklical sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, pa je na današnjem srečanju predstavil prve vtise glede odzivanja na naravno nesrečo. "Načeloma sem zadovoljen. Seveda so nekatere stvari, ki niso šle tako, kot bi morale, in to bomo na analizi, ki bo sledila temu dogodku, ugotavljali in potem tudi predstavili na vladi. Po vsakem zaprtju načrta je tudi naša naloga, da naredimo poročilo, in to že pripravljamo. Če bo potrebno, pa bomo sprejeli tudi ukrepe," je dejal.