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Slovenija

Šestan prevzema vodenje URSZR, vlada razrešila Behina

Ljubljana, 24. 09. 2026 12.53 pred 34 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Srečko Šestan

Vlada je Leona Behina razrešila s položaja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in za vršilca dolžnosti imenovala Srečka Šestana, poveljnika Civilne zaščite. Kot so sporočili po seji vlade, so se odločili za združitev funkcij.

"S tem imenovanjem želimo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah," so zapisali v sporočilu za javnost po koncu seje.

Prednostne naloge na področju zaščite in reševanja v tem mandatu bodo izpopolnitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšanje statusa sil za zaščito in reševanje ter krepitev prostovoljstva in interesa mladih, so dodali.

Zapisali so še, da je Srečko Šestan na področju zaščite in reševanja aktiven že več desetletij, od leta 2012 pa opravlja tudi naloge poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. "Njegova strokovnost, učinkovito ukrepanje ter jasnost pri komuniciranju so bili nepogrešljivi ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah v zadnjem desetletju," so poudarili.

Leon Behin je bil na funkcijo generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovan avgusta 2023.

Leon Behin
Leon Behin
FOTO: Bobo
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leon behin srečko šestan

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KOMENTARJI8

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Imagine
24. 09. 2026 13.26
najbolje, da mu še pisarno zrihtajo v Parku vojaške zgodovine...bliže domu bo Srečo....pa še zanimiva atrakcija bo....zgodovinska mislim....upam sam, da ga ne "mumificirajo" :-) :-) :-) Ne vem zakaj....ampak Srečo ni najbolj zadovoljen
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0 0
HitriKrtek
24. 09. 2026 13.25
A je to potencialna iniciativa Izraela??? hmm hmm
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0 0
Stajerc22
24. 09. 2026 13.25
Srečko Šestan je star 71 let.
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0 0
baldahin
24. 09. 2026 13.16
Pošljimo še Debevca in Križaja na OI.
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0 0
wsharky
24. 09. 2026 13.11
a Kacin še nima nove službe?
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+0
1 1
SpamEx
24. 09. 2026 13.15
:) ne govor preveč naglas
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+1
1 0
realist9000
24. 09. 2026 13.05
En manj v javni upravi. Ponovi vajo drugje.
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+0
2 2
HitriKrtek
24. 09. 2026 13.28
Tega človeka rabiš... ne rabiš pa 200 enot upravne enote in kofetarice bi pa lahko zreducirali za ene 10.000 mogoče... no tu bi pa lahko uporabili AI in bi bilo dejansko dobrodošlo. Ker tam se nič ne dela, nič ne premika, uradnih ur skoraj ni... dokumente pa čakamo 100 let.
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0 0
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