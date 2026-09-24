Šestan prevzema vodenje URSZR, vlada razrešila Behina

"S tem imenovanjem želimo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah," so zapisali v sporočilu za javnost po koncu seje.

Prednostne naloge na področju zaščite in reševanja v tem mandatu bodo izpopolnitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšanje statusa sil za zaščito in reševanje ter krepitev prostovoljstva in interesa mladih, so dodali.

Zapisali so še, da je Srečko Šestan na področju zaščite in reševanja aktiven že več desetletij, od leta 2012 pa opravlja tudi naloge poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. "Njegova strokovnost, učinkovito ukrepanje ter jasnost pri komuniciranju so bili nepogrešljivi ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah v zadnjem desetletju," so poudarili.

Leon Behin je bil na funkcijo generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovan avgusta 2023.