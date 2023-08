Šestan: Pričakujemo velik naval prostovoljcev, ljudje naj pridejo z zaščitno opremo

Od jutri pa vse do preklica velja na šestih območjih po Sloveniji poseben režim za prostovoljce, ki želijo pomagati sodržavljanom. Območja Črna na Koroškem, Mežica, Solčava, Luče in Mozirje so še vedno nevarna, zato bo Civilna zaščita dostop dovolila omejenemu številu prostovoljcev, ostale bodo preusmerili drugam. Tako je z odredbo določil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, ki je z odredbo prav tako določil, kdo bo 14. avgusta v službi.

V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc. Šestan ves čas opozarja, da je po varovanih območjih še vedno precej nevarno. "Odredba je namenjena temu, da preprečimo nesreče, ker je na tem območju veliko strojev, veliko tovornjakov. V Črni so območja zelo ozka, naložena z materialom in hitro lahko pride do nesreče," je uvodoma poudaril Šestan. Pojasnil je, da bo ta režim izvajala Policija, pomagali pa bodo tudi gasilci. Tudi Ferenc je poudaril, da razume Šestanovo odločitev. "Če si predstavljamo, da se tisoč prostovoljcev zgrne v nek manjši kraj, ki je že tako ogrožen, bi se potem morali ukvarjati z drugimi stvarmi, zastoji, namesto da bi se ukvarjali z odpravo posledic poplav," je dejal. Kot je razložil, bodo policisti z gasilci in pripadniki Civilne zaščite postavljeni na kontrolnih točkah, kjer bodo nadzirali upravičenost dostopa na območje, ugotavljali, ali imajo posamezniki dovoljenja, ki ga izda lokalna skupnost ali pristojna humanitarna organizacija. "V Policiji si želimo, da bi delo potekalo nemoteno, in to je namen naše prisotnosti." Na prizadetih območjih niso zasledili povečanega števila kaznivih dejanj Kot je pojasnil Ferenc, ne beležijo povečanega števila kaznivih dejanj, ampak jih izkušnje v povezavi z žledolomom učijo, da prihajamo v kritično obdobje, ko posamezniki stisko ljudi izkoriščajo za izvrševanje kaznivih dejanj. "Ljudje smo pokazali, da smo solidarni, ampak naj se ta solidarnost kaže tudi v tem, da skrbimo za to, kar se dogaja pri sosedu, če vemo, da je hiša prazna," je opozoril. Imeli so sicer nekaj posameznih primerov, ki sicer niso nujno povezani z izkoriščanjem stiske. "Spremljamo, kaj se dogaja, pozivamo tudi vse občane, naj nas opozorijo na kaj sumljivega," je dodal.

Šestan je dodal, da to vsekakor ni nov pojav, do takih dejavnosti pride po nekaj dnevih, ko popusti adrenalin. "Upam, da bo tega tokrat čim manj ali pa nič. Priložnosti bodo majhne, ker je ta uničena oprema zunaj zložena v kupih in je popolnoma neuporabna. Ampak gre tudi za nespoštovanje lastnika, čeprav je uničena oprema, je še vedno od nekoga," je poudaril. Za pomoč se je javilo ogromno ljudi, pridejo naj samo primerno zaščiteni "Želimo in poudarjamo, naj imajo ljudje primerno zaščitno opremo, ker je še ogromno vode in blata," je opozoril Šestan. Ob tem je izpostavil gumijaste škornje in rokavice, saj se že pojavljajo črevesne bolezni. Poudaril je, da je enako pomembna higiena, ki v takih situacijah sicer ne more biti na visokem nivoju, ker za to ni pogojev, vendar lahko z zaščitnimi sredstvi to izboljšamo. "Za tiste, ki želijo pomagati, smo pripravili dopis, predlagali smo, da v tistih občinah, ki niso označene kot posebej nevarne, namestijo sprejemno mesto, kjer bodo prostovoljci usmerjali in vodili ljudi."

icon-expand Sanacija škode po neurju v Kamniku FOTO: Luka Kotnik

Odziv je namreč izreden in tukaj se to kaže, je dodal. "Mi ne želimo preprečiti ljudem, da pomagajo, želimo samo, da bo vse teklo lepo in ustrezno." Vsem, ki se v aplikacijo niso prijavili, pa Šestan svetuje, naj ostanejo doma, saj bo časa za pomoč še veliko, tudi intervencija bo še trajala. "Te dni pričakujemo velik naval, naj se ljudje organizirajo in si razdelijo, kdaj bo kdo šel na teren," je pozval. "Do zdaj smo obravnavali dva huda primera delovne nesreče, en primer se je končal tragično, v drugem pa je bila oseba hudo telesno poškodovana," je dodal Ferenc. Ob tem je pozval, naj bodo ljudje skrbni, pazljivi pri sanaciji in naj za to uporabljajo predpisana sredstva in opremo.

"Ne moremo več sprejemati materialne pomoči" Kot je dejal Šestan, so trenutno v situaciji, ko ne morejo več sprejemati materialne pomoči. "Tudi humanitarni organizaciji Karitas in Rdeči križ sta me prosili, da povem, da imajo polna skladišča," je dejal. Ob tem je prosil, naj ljudje počakajo, ker je v skladiščih preveč materiala, da se boji, da bodo morali zaradi pretečenih rokov metati stvari stran.