Šestan v Hočah: Težava je, kam vse to odpeljati

Danes se je v Občini Hoče, na območju, kjer so v četrtek zvečer neznanci odvrgli greznično blato, mudil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Ob ogledu terena je potrdil, da gre za ekološko katastrofo, največjo težavo pa vidi v tem, kam odlagati in predvsem odpeljati odvrženih 200 kubičnih metrov mulja. Šestan zato pričakuje, da bodo jutri to obravnavali na sestanku z okoljskim ministrstvom.

Šestan je za STA po ogledu pojasnil, da je blato razloženo na vsaj dveh lokacijah, in to na precej zahtevnem terenu, kar bo zahtevalo veliko ročnega dela in daljši čas trajanja sanacije. Ob tem je za zdaj največja težava, ker morajo najprej najti primerno lokacijo za začasno odlaganje mešanice blata in zemlje ter kamenja pri načrtovanem strojnem čiščenju.

"To bo nemogoče ločiti in pomeni dodatno težavo pri sežigu materiala. Vendar je treba najprej očistiti, kar se da očistiti. Gre pa za 300 do 400 metrov dolgo območje ob potoku. Ocenjujemo, da gre za vsaj 200 kubičnih metrov materiala. Dodatna škoda je povzročena tudi v ribnikih botaničnega vrta, kjer so gojili različne redke rastline. Škodo tam je praktično nemogoče ovrednotiti," je dejal Šestan.