Prostovoljcev na prizadetih območjih dovolj, na vrsti ureditev vodotokov

Solidarnostne delovne sobote, izdaja državnih obveznic in subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme so najnovejši ukrepi napovedanega interventnega zakona, ki ga je koalicija pretresala skupaj z opozicijo. Enotni glede večine ukrepov, dobro usklajeni in konstruktivni - redko videna složnost s ciljem, da se prizadeta območja in ljudje čim prej postavijo nazaj na noge. Katere sile so zdaj na terenu, koga še potrebujejo, kako naj ravnajo tisti, ki gredo pomagat čez vikend, in kaj je poleg odstranjevanja smeti trenutno največji problem na terenu?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:36 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Slovenska politika enotna 04:43 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Šestan o prostovoljcih in težavah na terenu icon-chevron-left icon-chevron-right