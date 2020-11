Erjavec na sedežu SMC, Počivalšek izstavil ceno sodelovanja na desni

Skrivnosten jutranji sestanek Karla Erjavca na sedežu SMC, menda na pobudo Zdravka Počivalška, so vsi akterji -tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič - zapustili brez komentarjev. Sta pa Janševi koalicijski partnerici neuradno našli več skupnih točk.

"Zdi se mi normalno, da se kot novi potencialni predsednik stranke, ki je z nami v koalicijski, pride pogovoriti z nami,"meni Branislav Rajićiz SMC.

Po naših informacijah je ključna ugotovitev, da se SMC in Desus ob solo akcijah Janševe SDS v njegovi koaliciji počutita vse manj udobno. Dodatno jezo je v stranki upokojencev danes povzročila tudi blokada razrešitve državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu Tine Bregant, ki jo je zahteval strankin začasni voditelj Tomaž Gantar. A danes ni prišla niti na vladni dnevni red. Nekateri so enigmatičen sestanek na sedežu SMC zato hitro povezali z Erjavčevim iskanjem morebitnih 46 glasov za oblikovanje alternativne kolaicije.

Medtem, ko šef poslancev DeSUS Franc Jurša možnosti, da bi se na mandatarsko mesto morebitne leve koalicije zavihtel prav Erjavec, ne vidi.

Na drugi strani je prvak Zdravko Počivalšek izstavil jasno ceno nadaljnjega sodelovanja SMC na desni. To je dokončni državni odkup Sava hotelov. Kar je po naših informacijah zahteval tudi na včerajšnjem nadzornem svetu SDH. Cena za dobrih 43 odstokov hotelske verige, ki je trenutno v lasti finančnega sklada York, naj bi po epidemiji nekoliko padla in zdaj znašala okoli 32 milijonov evrov, odločitev pa mora pasti najkasneje do torka.

In če je Šircljevo finančno ministrstvo še prejšnji teden zagotavljalo, da denarja za to NI, je zdaj za posel - neuradno - že več možnosti. Zelo suvereno pa je po sestanku Erjavec-Počivalšek o usodi aktualne vlade govoril tudi notranji minister Aleš Hojs. "Ne, jaz mislim, da nemira ni. Kolikor vem, je gospod Erjavec v tej koaliciji. Mislim, da je član stranke še zmeraj in kandidira za predsednika. Organi stranke so se odločili, da so v tej koaliciji."

Med člani SMC sicer ni osamljena ocena, da si Počivalšek s takšnimi potezami jemlje stranko za talca lastnih interesov. Po drugi strani pa je v stranki modernega centra tudi precej nezaupanja, da bi z Levico in LMŠ lahko oblikovali stabilno politično alternativo.