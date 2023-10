Sestanek vlade z gospodarskimi združenji: o čem so govorili?

Vlada se je sicer v preteklem tednu seznanila z oceno neposredne škode po naravni nesreči, ki znaša 9,9 milijarde evrov. Minister Aleksander Jevšek je pojasnil, da so oceno pripravili po mednarodno priznani metodi, in zatrdil, da bodo vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU zagotovo pravočasno oddali.

"Poplave in plazovi so prizadeli kar 183 od 212 slovenskih občin. Močno prizadete so bile 104 občine. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 kvadratne kilometre," je povedal minister.

"Skupna ocena neposredne škode za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša okoli 9,9 milijarde evrov," je povedal in pojasnil, da ta ocena zajema vse vidike naravne nesreče od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov do kulturne dediščine, ravnanja in odlaganja odpadkov in tako dalje.