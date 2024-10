Stanovalci Masarykove: 'Smo na strani bolnikov. A da nas država izigrava, je višek'

Bodo stanovalci stavbe na Masarykovi, ki stoji tik ob gradbišču novega onkološkega oddelka mariborskega kliničnega centra, in država vendarle našli skupni jezik? Za skupno mizo bodo sedli jutri zvečer. In neuradno naj bi država za odkup stanovanj ponudila 1700 evrov na kvadratni meter ter 36 odstotkov tako imenovane pravične cene. To je manj, kot pričakujejo stanovalci. A šef Urada za investicije v zdravstvu je pred srečanjem optimističen. Kako pa odgovarja stanovalcem, ki trdijo, da jih država izigrava in da je postopek tega odkupa – kot se je izrazil eden od njih – svinjarija?

Stanovalcem stavbe na Masarykovi po dolgoletni sagi z odkupom stavbe popuščajo živci. Aleksander Rottman, prebivalec Masarykove pravi: "Mi smo zelo na strani bolnikov, vemo, da to rabijo, ampak da nas nekdo izigrava, pa nam noče plačati, kar si zaslužimo, je pa višek – bom kar domače povedal – svinjarija." Dr. Tomaž Pliberšek, direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pravi: "Težko bi z našega vidika ocenjeval, da gre za svinjarijo, jaz bi rekel, da gre za prizadevanje, kako bi nek problem za njih in za nas ustrezno rešili." Stališče stanovalcev je jasno - da je tržna cena takšnih stanovanj v Mariboru med 2000 in 2400 evrov na kvadratni meter. Kot pojasnjuje eden izmed stanovalcev, so predlagali ceno 2000 evrov + tistih 36 odstotkov na kvadratni meter: "Se pravi, da smo šli na najnižjo stopnico, da smo jim šli nasproti, nismo izsiljevali za več. "

Onkologija Maribor FOTO: Bobo icon-expand

Koliko bo ponudila država? Pliberšek bo jutri na sestanek prinesel tri ponudbe – in sicer nižje, kot bi želeli stanovalci. Po naših neuradnih informacijah naj bi najvišja znašala 1700 evrov na kvadratni meter, skupaj s 36 odstotki tako imenovane pravične cene, je to dobrih 2300 evrov na kvadratni meter. Od 14 stanovalcev jih je pet pripravljenih prodati stanovanja po ocenjeni vrednosti, eden se za prodajo ni odločil, ostalih osem pa še ni odgovorilo na ponudbo, pravijo na ministrstvu. Vprašanje torej, ali bodo prišli do dogovora, a šef Urada za investicije v zdravstvu je prepričan, da zbiranje denarja za stanovalce, ki ga organizirajo onkološki bolniki, ni potrebno. Jaz znam razumeti to solidarnost in sem ponosen na naše državljane, da to delajo, vendar ocenjujem, da je zadeva nepotrebna, namreč denar je zagotovljen.

