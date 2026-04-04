Slovenija

Sestanki, špekulacije in zavezništva: Kdo bo zbral 46 glasov?

Ljubljana, 04. 04. 2026 07.00 pred 24 dnevi 3 min branja 224

Avtor:
Rene Markič 24UR ZVEČER
Državni zbor

Še dolga bo pot, a kako trnova bo oziroma že je? Po dosedanjem preigravanju, špekulacijah, sestankih, združevanju v sredinski trojček, kam se bo naposled nagnila tehtnica? Še vedno so ključni: matematika, štetje do 46 in iskanje parlamentarne večine.

Odgovor na vprašanje, komu je uspelo zbrati več poslancev, bi lahko bil znan prihodnji petek, ko bo absolutno večino glasov poslancev za izvolitev potreboval novi šef parlamenta. A kdo gre s kom? Kakšno dogovarjanje poteka v ozadju? Golob trdi: "Barko bomo pripeljali v varen pristan". Njegova aktualna koalicijska partnerja pa ocenjujeta, da se tehtnica nagiba v korist četrte Janševe vlade.

Kam se bo obrnila barka, ki pluje na politično razburkanem morju zadnjih dni? Sestanki pod taktirko Svobode se vrstijo, končni cilj plovbe pa je številka 46.

"Mirne živce in pripeljali bomo to barko v varen pristan," miri premier Golob.

Njegova koalicijska partnerja pa sta veliko bolj skeptična."Skrbi nas, da se sestavlja Janševa vlada," je dejal sookordinator Levice, Luka Mesec. "Preštejte glasove, poglejte, kdo se s kom dobiva, in mislim, da so stvari precej jasne."

"Če bi gledal njihove programe in če bi gledal, vse, kar se ta moment dogaja, in da bi moral staviti, je velika možnost, da pride do desnosredinske vlade," je komentiral predsednik SD Matjaž Han.

A tudi kombinatorika 46 glasov za četrto Janševo vlado se še ne izide. Bi zanjo lahko poskrbel sredinski trojček? Povolilna "prijateljska kava" Stevanovića in Logarja, kot kaže, ni bila povsem nedolžna. Za NSi je edina pot desnosredinska vlada, Demokrati in Resnica puščata vrata odprta. Odgovor na vprašanje, komu dejansko še ni znan. Je pa Logar - vsaj začasno - priprl vrata Golobu.

"Mi ne vemo, kje stoji GS. Jaz se težko pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč," je dejal Anže Logar, predsednik Demokratov.

Dokler Svoboda ne bo predstavila osnutka koalicijskega sporazuma, se s pogajanj namreč umikajo. V sredinski blok pa so povabili tudi SD, a je Han jasno povedal, da jih v "tej konstelaciji ne bo".

V tako imenovanem sredinskem trojčku jih, kot pravijo, povezuje vsebina.

"Mi sodelujemo programsko, vsebinsko, ampak to ne pomeni, da bomo enotno glasovali," je bil jasen Stevanović.

"Slovenija potrebuje prvič politični obrat in drugič močan tretji blok, ki ga skupaj snujemo z Demokrati in Resnico, ki bo temeljil zlasti na vsebini," je poudaril predsednik NSi, Jernej Vrtovec.

Tri stranke desnice imajo skupaj 43 glasov. Če prištejemo Resnico, ki se je notarsko sicer zavezala, da z Janšo ne gre v koalicijo - in dodamo dva manjšinska poslanca, pa dobimo relativno trdno večino.

Na vprašanje, ali nanj pritiskajo, da bi podprl Goloba ali Janšo, pa je Stevanović dejal, da "če bi zares govoril o tem, vse, kar vem, bi izpadlo kot kriminalka". "Tako da, ja - dogaja se marsikaj."

Do izvedbe volitev pa je sicer še naprej kritična SDS, ki je vložila nov ugovor, tudi na izvedbo v tujini. Po navedbah poslanke Suzane Lep Šimenko naj mnogi Slovenci, med drugim v Argentini, namreč ne bi pravočasno prejeli glasovnic.

"Nekateri izmed njih so jo prejeli po 22. marcu, ko so bile volitve že mimo. Žal je bilo tokrat številnim slovenskim državljanom izvrševanje volilne pravice onemogočeno, kar je zame nesprejemljivo," je bila kritična.

Da so volilno gradivo volivcem v Argentini poslali že februarja, pa pravijo na DVK. Ali so pošiljke prejeli ali ne, je tako odvisno od poštnih storitev v Argentini, na katere pa da nimajo vpliva.

Pred konstitutivno sejo državnega zbora prihodnji petek tako ostaja odprtih še mnogo vprašanj. Med drugim to, ali se bodo poslanci lahko zedinili okoli enega od kandidatov za novega predsednika parlamenta. Še pred tem pa Resni.ca v torek vse parlamentarne stranke in kmetijske organizacije vabi na okroglo mizo o kmetijstvu.

popovec
06. 04. 2026 13.16
politično
Odgovori
0 0
popovec
06. 04. 2026 13.10
Nesprejemljivo pa je, če si bo katarekoli stran kupila PUCKA ali več njih.To pa bi bila direktna izdaja vololcev in bi morala biti nezakonita. Pat pozicija se mora rešiti izključno z novimi volitvami.
Odgovori
0 0
popovec
06. 04. 2026 13.04
Ker če bodo na vladi potem se strinjamo, da nam vladajo ti, ki si nesramno bašejo denar v žepe ki ni njihov.
Odgovori
0 0
popovec
06. 04. 2026 12.59
Menda ja nam ne bo vladala falanga 10 %
Odgovori
0 0
frenk707
04. 04. 2026 21.59
Smrt janšizmu, Svoboda narodu je naše geslo, da nas ne bo uneslo, če nas bo pa uneslo, je pa smrt janšizmu in Svoboda narodu naše motivacijsko geslo.
Odgovori
-3
3 6
frenk707
04. 04. 2026 21.58
Ta država je že trideset let ujeta v blodnje enega človeka, udbovca in komunista, v blodnje pacienta, ki želi vladati brez omejitev.
Odgovori
-3
3 6
YouRangMyLord
04. 04. 2026 21.02
Golob je poslan v nakup glasov. #striciizozadja
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
04. 04. 2026 20.42
Vrtovec mali duce ki skače po prstih....je poštenjak že dobil povabilo na sodišče...kraja v Darsu, izdaja zaupnih podatkov policije. Ta pa ima uspehe v življenju. Brez ljubljenih farov bi bil na minus poslanskih mestih🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
3 3
Bella Ciao1
04. 04. 2026 20.43
Bo stevo sodelovanju val s prvim pribočnikom JJ Logarjem? S kandidatom za zapor Vrtovcem? Kam si bo zataknil tisti papir od notarja z 30 e???
Odgovori
+1
3 2
kovanec
04. 04. 2026 20.24
Stevo sklical okroglo mizo na račun krize v kmetijstvu tip ne ve kaj je koruza.
Odgovori
+1
2 1
Yoda
04. 04. 2026 17.55
"Za domovino... z Janšo naprej".... Komaj čakam, da Janez prevzame oblast... v naslednjih letih sicer ne bo naredil nič.... ker bo, kao popravljal napake prejšnje vlade... in to je dela za vsaj dva mandata.
Odgovori
+0
3 3
kovanec
04. 04. 2026 20.22
Samo jokal bo kako težko je vladati zaradi krize, če bo on na oblasti, pa seveda vlada pred njim je pustila katastrofo in spet se bo zadolžil.
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
04. 04. 2026 17.45
Sredinski blok ima polna usta proti korupciji, a hkrati izključijejo stranko, ki edina nima niti enega madeža korupcije. Med blokom je ogromno teh madežev, v SDS pa kr ena velika !?
Odgovori
-2
2 4
Netajkun
04. 04. 2026 18.29
To je poleg zelene agende tudi edina stvar, kjer so skupaj. Pri ostalih 9-10 strankinih programskih izhodiščih so si diametralno nasproti. Prej bi rekel, da v taki sredinski vladi (Svoboda, SD, Demokrati in Resnica), Levica ne bi niti hotela sodelovati.
Odgovori
-2
0 2
Bella Ciao1
04. 04. 2026 17.39
Butalci so JJ in Logarju dali 34 glasov....temu se reče ples vampirjev.
Odgovori
-3
2 5
Netajkun
04. 04. 2026 17.58
Na prejšnjih volitvah je SDS dobil 279.897 glasov , na zdajšnjih pa SDS+SDS-ov Logar skupaj 407.825 glasov (torej 127.928 več). Na prejšnjih volitvah je dobila Svoboda 410.769 glasov in pozneje pridružila še LMŠ s 44.401 glasom in SAB z 31.107 glasovi (Šarca so poslali v Bruselj, Bratuškova s svojo ekipo je pa ministrica ) = skupaj 486.277 glasov. Na zdajšnjih volitvah so dobili skupaj 338.102 glasova (torej 148.175 manj). Pozabavaj se s temi številkami, očitno je večina tega manjka odšla med BUTALCE na drugo stran.
Odgovori
+4
4 0
mentos12
04. 04. 2026 20.25
Ja prav butalce,opranoglavce imate v vaši golobajzarski čredi. Namreč serjete v svoj krožnik. To tega nihče ne razume nikol in nikdar.
Odgovori
+2
2 0
frenk707
04. 04. 2026 16.10
Nekdanji vodilni jugoslovanski tajni agent Božo Spasić: »Janeza Janšo je kot sodelavca Udbe zanimal samo denar!«
Odgovori
-4
4 8
kovanec
04. 04. 2026 20.26
To Omerza ne omenja.
Odgovori
+0
1 1
frenk707
04. 04. 2026 16.09
Osamosvojitelji so nadaljevali delo domobrancev, janševci in farški nadaljujejo delo osamosvojiteljev, idejni vodja je pa itak ves čas isti,... rkc., ki pri tem največ profitirala in to je največja rak rana današnje Slovenije
Odgovori
-5
4 9
M_teoretik
04. 04. 2026 17.39
Misliš prisvojiteljev!?
Odgovori
-4
0 4
Smuuki
07. 04. 2026 18.04
To tvojo retoriko o osamosvojiteljih malo umiri. Vemo kaj smo počeli, vemo zakaj smo to počeli in uspešno pognali nosilce rdečih zvezd. Da mi ne bi zdaj en levičarski prdec predaval o tem.
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.06
Koliko bo kaj treba plačati za posnetke iz Trstenjakove?? Desna skrajnost mora na vsak način priti do državnega bankomata....ker ta račun pa ne bo 1-2 milijona...verjetno bo šlo v desetine milijonov v naslednjih letih...😱🤯😱.
Odgovori
-6
2 8
Smuuki
07. 04. 2026 18.05
A bejž? Ste ste zrinili v vlado samo zaradi bankomata? Se ti je zareklo?
Odgovori
+1
1 0
frenk707
04. 04. 2026 16.06
Trije modeli se ne ponujajo le kot možna izbira, temveč kot rešitelji zavožene države. Skratka, en napihnjenec, en podrepnik in en važič so dobitna kombinacija za boljše čase. Tragično v tej zabavi je le to, da oni v to res verjamejo.
Odgovori
-4
4 8
gmajna
04. 04. 2026 15.39
VOLITVE ČIM PREJ
Odgovori
+7
8 1
Beila Ciao1
04. 04. 2026 15.19
Tudi Robi se zaveda ,da nima več možnosti.
Odgovori
+4
7 3
Ne hodimnavolitve
04. 04. 2026 14.25
Ni levih, ni desnih - gre samo za denar. 🤑
Odgovori
+0
3 3
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.22
To je sveta preproščina zavajanja
Odgovori
-2
2 4
FIRBCA
04. 04. 2026 13.48
dela se primite ne sam telenovele spilat. Kdo bo prvi ko bo napisal zrihtal sem dela za 800 ljudi v Sloveniji. HEHEHEHEHEHEHE boljs polencka pod noge in sedet na stolu in se it santa barbaro to ocitno no to 100% folk rabi kruha in igr.
Odgovori
+3
3 0
