Sestanki, špekulacije in zavezništva: Kdo bo zbral 46 glasov?

Odgovor na vprašanje, komu je uspelo zbrati več poslancev, bi lahko bil znan prihodnji petek, ko bo absolutno večino glasov poslancev za izvolitev potreboval novi šef parlamenta. A kdo gre s kom? Kakšno dogovarjanje poteka v ozadju? Golob trdi: "Barko bomo pripeljali v varen pristan". Njegova aktualna koalicijska partnerja pa ocenjujeta, da se tehtnica nagiba v korist četrte Janševe vlade. Kam se bo obrnila barka, ki pluje na politično razburkanem morju zadnjih dni? Sestanki pod taktirko Svobode se vrstijo, končni cilj plovbe pa je številka 46. "Mirne živce in pripeljali bomo to barko v varen pristan," miri premier Golob. Njegova koalicijska partnerja pa sta veliko bolj skeptična."Skrbi nas, da se sestavlja Janševa vlada," je dejal sookordinator Levice, Luka Mesec. "Preštejte glasove, poglejte, kdo se s kom dobiva, in mislim, da so stvari precej jasne." "Če bi gledal njihove programe in če bi gledal, vse, kar se ta moment dogaja, in da bi moral staviti, je velika možnost, da pride do desnosredinske vlade," je komentiral predsednik SD Matjaž Han.

A tudi kombinatorika 46 glasov za četrto Janševo vlado se še ne izide. Bi zanjo lahko poskrbel sredinski trojček? Povolilna "prijateljska kava" Stevanovića in Logarja, kot kaže, ni bila povsem nedolžna. Za NSi je edina pot desnosredinska vlada, Demokrati in Resnica puščata vrata odprta. Odgovor na vprašanje, komu dejansko še ni znan. Je pa Logar - vsaj začasno - priprl vrata Golobu. "Mi ne vemo, kje stoji GS. Jaz se težko pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč," je dejal Anže Logar, predsednik Demokratov. Dokler Svoboda ne bo predstavila osnutka koalicijskega sporazuma, se s pogajanj namreč umikajo. V sredinski blok pa so povabili tudi SD, a je Han jasno povedal, da jih v "tej konstelaciji ne bo". V tako imenovanem sredinskem trojčku jih, kot pravijo, povezuje vsebina. "Mi sodelujemo programsko, vsebinsko, ampak to ne pomeni, da bomo enotno glasovali," je bil jasen Stevanović. "Slovenija potrebuje prvič politični obrat in drugič močan tretji blok, ki ga skupaj snujemo z Demokrati in Resnico, ki bo temeljil zlasti na vsebini," je poudaril predsednik NSi, Jernej Vrtovec. Tri stranke desnice imajo skupaj 43 glasov. Če prištejemo Resnico, ki se je notarsko sicer zavezala, da z Janšo ne gre v koalicijo - in dodamo dva manjšinska poslanca, pa dobimo relativno trdno večino.