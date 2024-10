Šestčlanski družini požar uničil dom, ostali so brez vsega

To je tragedija, hiša je uničena, zima je pred vrati, otroci nimajo mesta, kjer se lahko učijo, pripoveduje skrušena mati šestčlanske družine iz občine Šentjur, ki ji je požar popolnoma uničil dom. Iz kurilnice se je ogenj hitro razširil na celotno ostrešje, kljub hitremu posredovanju gasilcev pa se hiše ni dalo več rešiti. Štirje otroci zdaj nimajo mesta za učenje, ostali so brez večine premoženja, poleg tega pa morajo skrbeti še za več kot 60 glav živine, pujse in kokoši. Na pomoč so jim hitro priskočili prijazni okoliški sosedi, ki so jih začasno vzeli pod svojo streho, a približuje se zima in skromna družina zdaj potrebuje nov dom.

"Hiša je nebivalna, voda vsepovsod, strop se je uničil, nimaš kaj več ... Zima je pred vrati, otroci morajo v šolo," pravita Simona in Cvetko Skok. Pred dvema dnevoma se je družini Skok iz Zagaja pri Ponikvi življenje obrnilo na glavo. Okoli osmih zvečer je zagorelo v kurilnici, požar se je razširil na celotno ostrešje, kjer so imeli spravljene obleke in obutev. Premoženje, ki je zdaj popolnoma uničeno. "Nekaj je zaropotalo, neka malenkost, pa jaz pravim, a je hčerka prišla iz službe ... Pa greva gledat in ko sva odprla vrata od kurilnice, je pa vse butnilo v naju," razlagata. Najstarejši hčeri, ki študira in za preživetje opravlja še dve službi, so za požar povedali prijatelji. "Pridem pred našo hišo in je bilo polno gasilskih avtov, gasilcev, v šoku sem bila, nisem vedela, kje so mami, ati, sestrice, bratec," se spominja Valerija Skok. Družina je lahko samo nemočno opazovala, kako so ognjeni zublji požirali njihov dom, medtem so na kraj prihiteli gasilci. Gasilski društvi Ponikva in Dramlje sta bili na kraju v 15 minutah. Zaradi težko dostopnega terena sta se jim nato pridružili še prostovoljni gasilski društvi Lokarje in Šentjur, požar je gasilo kar 65 operativcev z 10 gasilskimi vozili.

Simona in Cvetko Skok FOTO: POP TV icon-expand

"Treba je bilo gasiti z vseh strani, pripravili smo več skupin, ki so skušale čimprej omejiti širjenje in znižati temperaturo na samem podstrešju, da se požar ne širi več," pove poveljnik GZ Šentjur Uroš Sitar. Ko smo vprašali sosede, so nam vsi najprej povedali, da družina Skok velja za delavno in pošteno družino, ki za svojo kmetijo gara noč in dan. V svojo hišo zdaj ne morejo več, zažgan strop bi se lahko vsak trenutek zrušil, zato družina zdaj spi pri sosedih, ki so jim nesebično ponudili streho nad glavo.

"To je začasna rešitev, potem pa ne vem, kaj bomo naprej. Če bosta krajevna skupnost in občina kaj pomagali, da bi vsaj nekaj imeli, da bi bili skupaj," pravita Cvetko in Simona. Drugam ne morejo, v hlevu jih čaka več kot 60 glav živine, pujsi in kokoši. Dva otroka sta še v šoli, dva študirata in ob študiju delata. Sosedje so s pomočjo rdečega križa že takoj stopili v akcijo iskanja sredstev od vrat do vrat, pa tudi prek računa, kamor lahko vašo pomoč družini Skok nakažete tudi vi.