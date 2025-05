Šesterici iz Gaze odobrili pravico do mednarodne zaščite

Vsi so vključeni v integracijski program, kar pomeni, da so med drugim upravičeni do tečaja slovenskega jezika in tečaja spoznavanja slovenske družbe, so danes za STA pojasnili pri uradu.

Gre za dva otroka in njuni mami, mladega fanta in 21-letno dekle. Z izjemo dekleta, ki biva v zasebni nastanitvi, so ostali nastanjeni v integracijski hiši v Mariboru.

V Slovenijo je 13. oktobra lani prispelo 10 palestinskih otrok iz Gaze, ki so bili v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča na zdravljenju in psihosocialni rehabilitaciji. Predvideno je bilo, da se bodo zdravili 42 dni, nato pa se vrnili v Egipt, od koder so prispeli v Slovenijo. Spremljalo jih je sedem spremljevalcev. Vsem pacientom in spremljevalcem je bil za potrebe zdravljenja izdan vizum za kratkoročno prebivanje za čas trajanja rehabilitacije.