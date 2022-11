Šesti blok Teša bo predvidoma ustavljen do konca meseca.

Zaradi energetske krize je padla odločitev za uvoz premoga, dokler Premogovnik Velenje izkopa ne bo uspel povečati na zadovoljivo raven. Premogovnik Velenje je medtem na podlagi analize okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe Termoelektrarne Šoštanj podpisal pogodbi za uvoz indonezijskega premoga. Obenem potekajo pogovori za dodatne dobave energenta z dobavitelji z območja Balkana in vzhodne Evrope.

Ob oktobrski ustavitvi šestega bloka je bilo sicer predvideno, da bo ta v mirovanju do 2. novembra, že takrat pa so omenjali možnost podaljšanja ustavitve do 30. novembra. Prejšnji teden so sicer v Termoelektrarni Šoštanj napovedovali, da bodo blok predvidoma zagnali že sredi meseca, zdaj pa so se očitno odločili mirovanje šestega bloka še podaljšati.

Do zaustavitve šestega bloka je prišlo v času, ko je potekal remont Nuklearne elektrarne Krško. Ta je medtem od ponedeljka zvečer spet priključena na elektroenergetski sistem in obratuje.