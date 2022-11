Šesti popis osnovnih živil: vrednost najcenejše košarice nespremenjena

Pri primerjavi cen košaric trgovcev z akcijskimi cenami znaša povprečna cena akcijskih košaric s šestega popisa z dne, 24. novembra, 41,33 evra, kar je 1,85 odstotka oziroma 0,78 evra manj, kot je povprečna cena košaric akcijskih cen s petega popisa. Največja razlika med redno ceno košarice in akcijsko ceno pa je znašala 2,25 evra oziroma 5,4 odstotka. Od prvega popisa 13. septembra do šestega popisa 24. novembra se je najbolj znižala povprečna cena svinjskega mesa (29,89 odstotka), sira (23,92 odstotka), moke (8,21 odstotka), kruha (7,76 odstotka) govejega mesa (4,38 odstotka) in testenin (4,04 odstotka). V tem obdobju pa sta se najbolj dvignili povprečni ceni sladkorja (47,52 odstotka) in krompirja (37,27 odstotka).

Analiza najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami kaže, da je akcijska cena košarice pri treh trgovcih enaka kot redna cena košarice, pri ostalih treh trgovcih pa je odstopanje manjše kot šest odstotkov. Pri pregledu ponudbe proizvodov, vključenih v sheme kakovosti, na pristojnem ministrstvu ugotavljajo, da je v shemo izbrana kakovost vključenih največ mlečnih in mesnih proizvodov. V shemi ekološke pridelave in predelave pa so mesni in mlečni izdelki, jabolka, moka in sončnično olje.

V šestem popisu so prvič ločeno analizirali tudi košarico sadja in zelenjave. V sadno-zelenjavno košarico so vključene: banane, jabolka, mandarine, limone, zamrznjeni gozdni sadeži, orehi, krompir, korenje, zamrznjen grah, zelje, kislo zelje, solata ledenka in cvetača. Ker sta solata ledenka in cvetača pri trgovcih na voljo v različnih enotah (kilogram ali kos), so ju izključili iz primerjave za splošno javnost, vključeni pa sta v primerjalnik na spletni strani, kjer je pri trgovcih, ki ti dve vrsti zelenjave ponujata na kos, to posebej označeno, so pojasnili na ministrstvu. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 32,34 evra razlika med najdražjo in najcenejšo sadno zelenjavno košarico pa znaša 8,01 evro.

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo tistega, ki ga ni mogoče gojiti pri nas (mandarine, limone in banane). Vsi trgovci imajo na voljo zelje, kislo zelje in jabolka slovenskega porekla, večina zamrznjenih izdelkov (grah in gozdi sadeži) pa je poreklo EU. "Med ponudbo sadja in zelenjave opažamo, da je največ sadja in zelenjave vključene v shemo ekološka pridelava oz. predelava (banane, zamrznjeni gozdni sadeži, zamrznjen grah, jabolka, korenje, krompir limone in mandarine). Pri kategoriji jabolk vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom Izbrana kakovost Slovenija," pravijo na ministrstvu in dodajajo, da bosta zadnja dva popisa v tem letu pokazala vpliv prazničnega decembrskega časa na gibanje cen. Pri naslednjem popisu bodo tako lahko že predstavili tudi primerjavo sadno-zelenjavne košarice kot tudi stanje košarice osnovnih skupin živil ter poreklo in znake kakovosti posameznih izdelkov.