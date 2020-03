Šesti primer okužbe: gre za 32-letnika, zaposlenega v UKC Maribor

Šesti primer okužbe s koronavirusom so potrdili na območju Maribora. Gre za 32-letnika, ki je zaposlen v UKC Maribor. Oboleli je v izolaciji. Zdravstveno stanje vseh obolelih v Sloveniji je po zadnjih podatkih stabilno.

Včeraj smo potrdili že šesti primer okužbe s koronavirusom v Sloveniji. Šesti primer so potrdili v Mariboru, iz tamkajšnjega UKC pa so sporočili, da gre za njihovega zaposlenega. 32-letnik je v izolaciji. Po poročanju spletnega Večera se je okužil na smučanju v Italiji, zaposlen pa naj bi bil na enoti intenzivne terapije, ki sodi pod oddelek za anestezijo. Njegov sprejem je potekal po protokolu, saj je 32-letnik v skladu z navodili poklical osebnega zdravnika in prišel na vstopno točko v Mariboru. V UKC Maribor že sprejemajo preventivne ukrepe, več informacij pa bodo sporočili na novinarski konferenci ob 14.00, ki jo bomo V ŽIVO prenašali na naši spletni strani. Tako še ni znano, ali je bil oboleli v stiku s pacienti v času do potrditve okužbe.

V Sloveniji skupno šest primerov okužbe V večernih urah v sredo smo v Sloveniji zabeležili prvi primer okužbe s koronavirusom pri starejšem moškem v 60. letih, ki je konec februarja potoval v Maroko, domov pa se je vračal preko Italije. Oboleli je zaradi znakov bolezni prišel na pregled v ljubljanski ZD Vič Rudnik brez predhodnega klica in tako v nasprotju z navodili zdravstvenih oblasti. Na ministrstvu za zdravje in NIJZ so tako včeraj na novinarski konferenci znova opozorili, naj se posamezniki v primeru suma na okužbo s koronavirusom držijo navodil ter pokličejo svojega osebnega zdravnika. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Prvi oboleli je v Slovenijo prispel 29. februarja in okoli 20.00 ure prišel na ljubljansko urgenco zaradi poškodbe noge. Tam je ostal do 21.30, NIJZ pa poziva vse, ki so bili v tem času na urgencu, naj pokličejo na številko 031 619 118.

Včeraj so okužbo potrdili tudi pri dveh sopotnikih prvookuženega, ki sta bila z njim na motorističnem potovanju v Maroku. Drugi oboleli znakov bolezni nima, tretji pa je kazal znake prehlada. Slednji je bil včeraj kritičen do sistema testiranja in obveščanja. Trdi, da sopotnikov prvega obolelega na potovanju v Maroku sprva niso želeli testirati, sam pa naj bi za tretji potrjeni primer izvedel iz medijev. Doma je z ženo in trimesečnim dojenčkom več ur čakal, da je sploh vzpostavil stik z zdravnikom. Da so telefonske linije včeraj vsepovsod pregorevale, je priznala tudi državna sekretarka Simona Repar Bornšekova. "Od vsepovsod smo poslušali, da je linij premalo, pogovarjali smo se, da bo pri vstopnih točkah treba povečati število telefonskih linij in zagotoviti dodatne kadre," je dejala v oddaji 24UR. Ob tem pristojni tudi mirijo javnost, da vsak morebitni kontakt ni rizičen, za prenos okužbe je potreben tesen stik.

Četrti in peti primer: pred kratkim sta se vrnila s potovanja po Italiji Včeraj v popoldanskih urah so potrdili še dva primera okužbe, ki pa s prvimi tremi nista povezana. Gre za moškega in žensko, ki živita na istem naslovu, in sta pred kratkim skupaj potovala po Italiji. Par se je držal navodil zdravstvenih oblasti.

Zdravstveno stanju vseh okuženih je po zadnjih podatkih stabilno.