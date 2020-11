Šesti protikoronski paket stranki DeSUS otežuje izvedbo kongresa

Očitno bo moralo okoli 230 delegatov stranke DeSUS konec novembra naslednika Aleksandre Pivec izbrati z glasovanjem po pošti. Zaradi še vedno kritičnih številk virusne epidemije, kongres stranke najbolj rizične populacije ne more biti klasičen - s fizično prisotnostjo. Premikanje datuma v nedorečeno prihodnost pa tudi ni opcija. "To za našo stranko ne bi bilo dobro. Rabimo vodstvo stranke, rabimo konsolidacijo stranke. Časa ni dovolj, nikoli se ne ve, kdaj bodo volitve," pravi vodja poslancev Desusa Franc Jurša .

Prav to pa je za delovanje relativno velike stranke kot je DeSUS skoraj nemogoče, zato na kongresih odločajo z delegatskim sistemom. "Na to smo že reagirali in pričakujemo, da se bo ta člen izbrisal. Če bo prišel v parlament s tem, bomo v proceduri parlamenta seveda to poskušali tudi črtati,"zagotavlja Jurša. Minister Tomaž Gantar je že zahteval umik zanje spornega določila, a so ga ministri sinoči na dopisni seji vlade vseeno potrdili.