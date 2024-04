Šestim dijakom zahvala predsednice republike za plemenito dejanje

"Fantje so pokazali eno izjemno človekoljubnost. Jaz sem jim rekla, da so lučka človečnosti in seveda iskrena zahvala za to plemenito dejanje ne bo odveč," je na dogodku poudarila Pirc Musar. Pri tem se je zahvalila tudi njihovim staršem, ki so fante vzgojili v "takšne človekoljubne ljudi".

Predsednica se je Maju Debevcu, Jerneju Kolmanu, Maju Končanu, Maju Josipoviću, Matiji Zemetu in Aljoši Rusu zahvalila za njihovo pogumno in plemenito ravnanje in jim izročila priznanje, in sicer zahvalo predsednice republike za plemenito dejanje, za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja, kot prispevek k boljšemu jutri.