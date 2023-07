Šestletnik, ki se je vrnil z vikenda pri očetu, pozitiven na kokain

V javnost je prišla neverjetna zgodba, ko so institucije, kot kaže, povsem zatajile. Šestletni deček iz slovenske Istre je bil po vrnitvi z vikenda pri očetu pozitiven na testu za prepovedane droge. Po tem, ko je mama CSD že dalj časa opozarjala, da je oče odvisnik, in ko je svoje skrbi s centrom delila tudi že šola, so v dečkovem sistemu našli kokain. Na centru je zdaj v teku inšpekcijski nadzor.

Ko je mama nedavno prišla po sina, ki je bil na obisku pri očetu, je posumila, da z njim nekaj ni v redu. Šestletnik je imel namreč hud glavobol in bolečine v trebuhu. Kot je mama povedala za TV Slovenija, je imel deček tudi nenavaden pogled. "Bil je zelo napadalen in agresiven," je povedala. Nemudoma se je odpravila v lekarno in kupila test za prepovedane droge. Ta je razkril, da je deček pozitiven na kokain. Da ima otrok v sistemu res kokain, je nato potrdil še izvid na urgenci v zdravstvenem domu, nato pa še en test v izolski bolnišnici. Ob poslušanju srca je specialist nujne medicine slišal tudi šum na srcu.

icon-expand Bolan deček FOTO: Shutterstock

Mama si niti predstavljati noče, kako so se droge znašle v sistemu šestletnika, je pa povedala, da ima že zadnjih šest mesecev hude krvavitve iz nosu in da ima pogoste angine. Deček ji ni znal povedati ničesar, tudi policistom se ni zaupal. Primer so prevzeli kriminalisti SKP PU Koper, ki 40-letnega očeta obravnavajo zaradi kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega dejanja. Po končani preiskavi so ga kriminalisti privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Preiskava je še v teku, saj policisti zbirajo dodatna obvestila in dokaze.

Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otoka pa do tri leta zapora, še piše TV Slovenija.