Šestnajst kleti, pomladni dan in srce med vinogradi

Svečina, 28. 03. 2026 19.27 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Lara Mavrič
Praznik pomladi v Svečini

Prejšnjo soboto je Svečina znova zaživela v znamenju vina, odprtih kleti in pomladnega druženja. Med vinogradi Štajerske, kjer se tradicija vinarstva prenaša iz generacije v generacijo, so vinarji obiskovalcem odprli vrata svojih domov ter jih povabili, da vino doživijo tam, kjer nastaja.

Med mehko zaobljenimi griči Svečine, kjer se po prisojnih območjih razprostirajo vinogradi in kjer je pokrajino nekoč oblikovalo Panonsko morje, vino ni zgolj pijača. Tukaj je del prostora, zgodovine in vsakdana. Podravska vinorodna dežela, katere del je tudi Svečina, slovi po belih aromatičnih sortah. Po podatkih Statističnega urada je bilo leta 2020 v tej vinorodni deželi 17.769 vinogradov na 6.244 ha površine, hkrati pa je bilo istega leta v tej statistični regiji 5.699 vinogradnikov. Že več kot dve desetletji poteka dan odprtih vrat, dogodek, ki združuje vino, ljudi in kraj.

"V bistvu gre za dan odprtih vrat oziroma praznik pomladi," pojasnjuje organizator dogodka, predsednik Turističnega društva Svečina, Miha Kren. Pomlad ni izbrana naključno, saj je to čas, ko so vina preteklega letnika dozorela in večinoma že ustekleničena. "To je pravi trenutek, da poskusimo lanski letnik in ostala vina, penine in podobno, da stranke, ki so z nami že dolgo, ali pa nekdo, ki pride prvič, vidi, kaj se v Svečini lahko dobi." 

 Letos je svoja vrata odprlo 16 vinskih kleti. Vsaka s svojo zgodbo, letnikom in slogom, a z enotnim ciljem: predstaviti vino tam, kjer nastaja. Ob nakupu vstopnice so obiskovalci prejeli degustacijski kozarec, mošnjiček zanj in dva bona, s katerima so lahko izbrali steklenici vina ali penino po svojem okusu. "Obiskati vseh 16 kleti je skoraj nemogoče," poudarja Kren, zato si vsak sestavi svojo pot.

Izbira je bila pestra, tako kot obiskovalci. Največ jih je prišlo iz bližnje okolice in drugih delov Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. "Vsako leto se veselim tega dogodka," pove obiskovalka Lia. "Fino je, ker se izobražuješ o vinih in se hkrati družiš z ljudmi."

Med vinogradi so se sprehajale skupine prijateljev, družine, sodelavci in organizirane skupine. Nekateri peš, drugi s kombiji z vozniki ali na kakšen drugačen način. Matjaž iz Planinskega društva Velike Lašče se v Svečino vrača že 15 let. "Imamo avtobus, nas je okoli 30, naredimo lep krog. Glavno je druženje z rekreacijo na podlagi kulinarike, vedno je dober vajb, ljudje so sproščeni. To je postala že tradicija."

Tudi letos je bilo vzdušje sproščeno in domače. Vinarji niso odprli le kleti, temveč tudi svoje domove. Na mizah so bili domači prigrizki, kot so narezki, siri, kruh, namazi, ponekod za doplačilo tudi topel obrok. Med pogovori je odmeval smeh, kozarci so nežno zazveneli, v ozadju pa se je tu in tam zaslišala harmonika. 

Za vinarje je dogodek veliko več kot le prodajna priložnost. Matej Vračko, vinar četrte generacije, sodeluje že šesto leto. "V tem vidimo priložnost, da se enkrat na leto predstavimo gostom, pokažemo letino in razkažemo klet." Z lanskim letnikom, ki smo ga na ta dan tudi poskusili, je zadovoljen: "Po nekaj letih težav z vremenom je bila letina 2025 količinsko in kakovostno ena boljših."

Podobno razmišlja tudi Janez Dreisiebner, vinar sedme generacije: "Ta dogodek mi veliko pomeni, ker smo vsi prisotni in delamo kot ekipa za prepoznavnost Svečine. Rad bi, da obiskovalci po dogodku dobijo željo, da se še vrnejo."

Vinarji v zadnjih letih opažajo spremembe v okusih obiskovalcev. "Naše območje je znano po belih vinih," potrjujejo, "v zadnjem času pa so zelo v porastu penine." Prav tako pa opažajo vedno več zanimanja pri mlajši generaciji, kar potrdi tudi vinarka Ivanka Jamnik, ki sodeluje že od začetka dogodka. "Veseli nas, da pride veliko mladih, ki jih zanima vinska kultura. Želimo si, da ljudje spoznajo tudi kraj. Svečina je res zelo lepa, mi ji rečemo kar mini Toskana, a je še vedno premalo prepoznavna. Želimo si, da bi si ljudje to zapomnili, da bi se čez leto večkrat vračali, pa tudi na splošno uživali in prišli sem na dopust."

Da dogodek presega lokalne okvire, potrjujejo predvsem tuji obiskovalci. Skupina deklet iz Švedske, Češke in Nemčije je v Svečino prišla prek prijateljice, s katero so se povezale na Erasmus izmenjavi. Vse so povedale, da so prvič v Sloveniji in da sta pokrajina in dogodek nanje naredila velik vtis.

Ob koncu dneva, ko se je zrak ohladil, razpoloženje ni upadlo. "Greli so nas družba, smeh in dobro vino," so se strinjali obiskovalci. Patrik in Žiga sta povedala, da sta razširila svoje znanje in okus. "Naučil sem se veliko o vinu," pravi Patrik, "kako so lahko različne sorte suhe ali sladke." Zaključila sta, da se bosta naslednje leto zagotovo vrnila.

Ko so se vinogradi ovili v mehko somračno svetlobo, se je dogodek naravno prelevil v druženje v eni izmed vinskih kleti. Pod toplimi lučkami, ki so nežno osvetljevale prostor, in pod mirnim večernim nebom so se obiskovalci ob glasbi zadrževali še dolgo v noč. Ob kozarcu vina so si tako izmenjali vtise dneva.

Dan odprtih vrat v Svečini je tudi letos dokazal, da vino tukaj ni le izdelek, temveč način povezovanja. Med vinogradi se ne okušajo le letniki, temveč tudi zgodbe generacij, odprtost ljudi in občutek skupnosti. Svečina tako ostaja kraj, kjer se pomlad ne začne le v naravi, temveč tudi v kozarcu in v ljudeh, ki ga skupaj dvignejo.

