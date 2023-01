Šestošolec z nožem v šolo: dovolj je imel zbadanja in zmerjanja

V osnovni šoli v Sežani, ki sicer nudi izobraževanje približno 900 učencem, se je v ponedeljek zgodil še en incident medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah. Deček, ki naj bi bil žrtev nasilja, je v šolo kot obrambo prinesel velik kuhinjski nož, a se k sreči ni zgodilo nič hujšega.

"Zdaj v tem trenutku je zadeva v postopku, naše dejavnosti tukaj naprej so vezane na preventivo še naprej, tako da smo že imeli predavanje policistov v teh razrednih, tudi jaz bom šel v te razrede, pogovore z učenci, zaščita teh otrok," je povedal ravnatelj Alen Kofol.

Dečka so vrstniki dlje časa zbadali in ga zmerjali, nadlegovanje se je prestavilo tudi na družbena omrežja, ki so trenutno eden glavnih skritih krivcev nadlegovanja med otroki. "Opažamo, da je v zadnjem času bolj v porastu psihično nasilje in nasilje, ki se v kakršnihkoli oblikah seli na splet," je povedal Matej Družina s koprske policijske uprave.

"In je potem šola samo nek strelovod vsega, kar se zgodi popoldan, zvečer, mislim, da bomo morali vsi skupaj stopiti v razreševanje, mislim, da kar perečega problema, ki ni problem samo pri nas, ampak kar v celotni Sloveniji," je dodal Kofol.

Spomnimo, pred nekaj dnevi smo poročali o napadu osnovnošolca na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru, ki je s kladivom ranil učenca. Lani je odmeval primer fizičnega napada na učenca na eni od ljubljanskih šol, ki so dejanje celo posneli. Takšnih primerov je še več.